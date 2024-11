Bloomberg: OpenAI jedná o změně struktury, už nechce být neziskovou společností

Americká společnosti OpenAI začala s kalifornským úřadem generálního prokurátora jednat o změně své firemní struktury. Z neziskové společnosti se chce přeměnit na ziskovou, uvedla s odvoláním na informované zdroje agentura Bloomberg. OpenAI je průkopníkem v oblasti umělé inteligence (AI).



Přechod mezi ziskové podniky by znamenal výraznou změnu ve struktuře řízení firmy, která byla založena v roce 2015 jako nezisková výzkumná laboratoř pro AI s idealistickým posláním vytvořit AI, která by byla bezpečná a prospěšná lidstvu. Změna struktury by však učinila firmu atraktivnější pro investory.



OpenAI odmítla jednání s úřady komentovat. Předseda správní rady neziskové organizace OpenAI Bret Taylor však uvedl, že nezisková organizace bude existovat i při případné restrukturalizaci společnosti.



Agentura Reuters v září uvedla, že OpenAI pracuje na plánu restrukturalizace své hlavní činnosti na ziskovou obecně prospěšnou společnost, kterou už nebude řídit její nezisková správní rada. Nezisková OpenAI by nadále existovala a vlastnila by menšinový podíl v ziskové firmě, uváděly tehdy zdroje.



V roce 2019 OpenAI vytvořila dceřinou ziskovou společnost s omezeným kapitálem, která má pomoci financovat vysoké náklady na vývoj modelů AI. V roce 2023 byl generální ředitel OpenAI Sam Altman propuštěn a znovu přijat bývalou správní radou. Jeho odvolání následovalo mimo jiné po napětí ohledně vyvážení bezpečnosti AI a tlaku na komercializaci softwaru OpenAI.



Firma v říjnu uskutečnila další kolo financování, při kterém získala 6,6 miliardy USD (153,5 miliardy Kč). Transakce ji ocenila na 157 miliard USD, což z ní dělá jednu z nejhodnotnějších soukromých společností na světě.



Na rozdíl od mnoha jiných neziskových organizací má OpenAI cenné duševní vlastnictví v podobně svého chatovacího robota ChatGPT a související technologie AI. Podle právních expertů nebude jednoduché zrušit status neziskové organizace. Důležitým faktorem při schvalování bude to, jaký podíl nezisková organizace v té ziskové bude mít a jak budou oceněna aktiva OpenAI.



Společnost OpenAI v roce 2022 svůj systém ChatGPT zdarma zpřístupnila veřejnosti. Systém si rychle získal popularitu a výrazně přispěl k současné vlně zájmu veřejnosti, médií a investorů o umělou inteligenci.



Miliardář a podnikatel Elon Musk začátkem srpna obnovil žalobu proti firmě OpenAI a jejímu generálnímu řediteli Altmanovi. Musk tvrdí, že firma upřednostňuje zisky a komerční zájmy před veřejným blahem. Žaloba uvádí, že jakmile technologie OpenAI začala transformovat generativní AI, Altman obrátil a přikročil k tomu, aby mohl vydělávat.



Z porušení zakladatelské smlouvy Musk vedle Altmana obvinil i Grega Brockmana, což je další spoluzakladatel podniku. Musk firmu OpenAI spoluzaložil v roce 2015, v roce 2018 však odstoupil ze správní rady firmy.