Trump Trade: Scénář z roku 2016 jako návod na to, co si nyní koupit

Jakým akciím by se mohlo po zbytek tohoto roku dařit, když Amerika čeká, až se Donald Trump v lednu podruhé ujme úřadu? Jedním z vodítek může být předchozí scénář z roku 2016, kdy se Trump stal poprvé prezidentem. CNBC našla nejvýkonnější akcie indexu S&P 500 mezi 7. listopadem 2016 (dnem před prezidentskými volbami toho roku) a koncem daného kalendářního roku. A existují dobré důvody, proč by mnohé z těchto společností mohly v době před Trumpovým opětovným vstupem do Bílého domu zaznamenat obrovské zisky.



Několik akcií, které v předchozím volebním období zaznamenaly rally, od bank, přes průmysl, až po energetiku, byly považovány za příjemce Trumpovy deregulace. Za další to byly růstové akcie s vysokou betou, které se svezly na širokém růstu trhu a těžily z nižších daní z příjmu právnických osob.



Jedním z příkladů jsou banky. Analytik Ebrahim Poonawala uvedl, že finanční hospodaření by se tentokrát mělo opět do konce roku zlepšit, vzhledem k očekávanému menšímu vládnímu dohledu a menšímu počtu antimonopolních problémů. "Výsledek voleb v USA vnímáme pro bankovní akcie jako pozitivní," řekl Poonawala klientům.



S energetikou to ale může být složitější. Bob Brackett, analytik Bernstein, řekl, že tu budou „extrémní vítězové i poražení“, přičemž prospěch z toho budou mít ocelářské, ropné a plynárenské společnosti, a naopak obnovitelné zdroje energie dostanou zásah. „Témata, která budou pravděpodobně těžit z Trumpova předsednictví, podle nás zahrnují expozici na energetiku a re-shoring,“ napsal Andrew Kaplowitz ze s odkazem na společnosti, které vydělávají, když se výroba vrací ze zámoří zpět do USA. „Naopak příjemci administrativy, která je šetrnější k životnímu prostředí, by se mohli dostat pod relativní [krátkodobý] tlak... i když si myslíme, že příznivá [dlouhodobá] podpora pro tyto akcie by měla časem zůstat nedotčena.“



Zde je úplný seznam, spolu s tím, jak si jednotlivé akcie vedly den po volbách v roce 2024. Mějte však na paměti, že středeční pohyby přišly uprostřed velkého tržního oživení, které vyhnalo Dow Industrials nahoru o více než 1500 bodů.

Ticker Akcie Sektor Výnos 7.11.2016 (%) 6.11.2024 (%) Důvody AMD Advanced Micro Devices Technologie 62.9 2.4 daňové škrty, vysoká beta CZR Caesars Entertainment Spotřební služby 56.9 4.3 daňové škrty

NVDA Corp. Technologie 49.8 4.1 daňové škrty, vysoká beta

URI United Rentals Průmysl 38.7 10.3 daňové škrty, cla

CF CF Industries Holdings Materiály 35.2 -4.0 daňové škrty, cla

ZBRA Zebra Technologies Corp. Technologie 32.6 3.8 daňové škrty, ekonomika

GS Group Finance 31.9 13.1 daňové škrty, deregulace

HES Hess Corp. Energetika 31.3 2.3 daňové škrty, stará energetika

RF Regions Financial Corp. Finance 31.0 11.4 daňové škrty, deregulace

CFG Citizens Financial Group Finance 30.3 14.4 daňové škrty, deregulace

BAC Corp. Finance 29.9 8.4 daňové škrty, deregulace

HBAN Huntington Bancshares Finance 26.5 12.7 daňové škrty, deregulace

MU Technology Technologie 26.2 6.0 daňové škrty, vysoká beta

KEY KeyCorp Finance 25.7 15.7 daňové škrty, deregulace

MTB M&T Bank Corp. Finance 25.3 12.1 daňové škrty, deregulace

STLD Materiály 25.1 13.8 daňové škrty, cla

KMX Cyklická spotřeba 25.0 4.1 deregulace, vysoká beta

DFS Discover Financial Services Finance 24.9 20.2 daňové škrty, deregulace

SYF Synchrony Financial Finance 24.6 18.8 daňové škrty, deregulace

UAL United Airlines Holdings Průmysl 24.5 9.4 daňové škrty, deregulace

MS Finance 24.3 11.6 daňové škrty, deregulace

HII Huntington Ingalls Industries Průmysl 23.7 5.2 daňové škrty, deregulace

JPM Chase Finance 23.5 11.5 daňové škrty, deregulace FITB Finance 23.2 8.6 daňové škrty, deregulace

TRGP Targa Resources Corp. Energetika 22.5 4.9 daňové škrty, stará energetika



je jedním z jmen ze starého energetického tábora, které v roce 2016 prudce vzrostlo. Letošek byl pro tuto akcii dobrý, když narostla o 116 % bez zahrnutí dividendy. Ale i když historie naznačuje potenciální růst na konci roku, Wall Street si není u příštích 12 měsíců tak jistá. Ačkoli většina analytiků dotázaných LSEG má u ní nákupní hodnocení, typický cenový cíl naznačuje, že akcie Targa během příštího roku klesne o více než 4 %.je jedna z bank, která se dostala na seznam CNBC, ale analytik Keith Horowitz chce, aby u ní investoři byli opatrní. Poznamenal, že tato finanční instituce se sídlem v Clevelandu měla ve středu skvělé výsledky, ale nyní je její ocenění „relativně plné“. V důsledku toho později snížil hodnocení akcie na neutrální z nákupního. Tato banka letos posílila o 33 %, bez zahrnutí dividend ve výši 4,1 %, přesto míří k dvouletému propadu. Většina analytiků dotázaných LSEG u ní drží nákupní hodnocení, ale očekávají, že akcie KeyCorp po svém letošním oživení poklesnou o více než 5 %. V roce 2016 akcie této banky mezi 7. listopadem a koncem roku vzrostly o více než 25 %.

je cyklická akcie, která by měla těžit jak z deregulace, tak i z pozice akcie s vysokou betou. Akcie tohoto prodejce ojetých vozů vzrostly mezi dnem před volbami v roce 2016 a začátkem obchodování v následujícím roce o 25 %. Navzdory středečnímu růstu kolem 4 % je za letošek o něco níže a hluboko pod návratností celého trhu. Většina analytiků u něj má nákupní hodnocení, přičemž cílová cena podle konsensu naznačuje, že akcie mohou v příštím roce podle LSEG přidat asi 6 %.

Zdroj: CNBC