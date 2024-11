Obchodní válka by poškodila USA i Evropskou unii, řekl šéf Bundesbank

Případná nová obchodní válka mezi Spojenými státy a Evropskou unií by poškodila ekonomický růst na obou stranách Atlantiku. Dnes to na finančním a bankovním kongresu Frankfurt European Banking Congress prohlásil prezident německé centrální banky Joachim Nagel. Upozornil, že v takovém případě hrozí i nárůst inflace. Šéf Deutsche Bundesbank, jak zní oficiální název instituce, projevem reagoval na nová cla navrhovaná zvoleným americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ten by chtěl dovoz do USA zatížit plošným poplatkem deset až 20 procent.



"Nelze vyloučit, že nastupující americká administrativa zavede plošné clo na veškeré dovážené zboží a další clo speciálně na dovoz z Číny. Koneckonců to bylo opakovaně avizováno ve volební kampani," uvedl Nagel ve svém projevu. "Zavedení těchto cel by znovu zažehlo mezinárodní obchodní konflikty a dále by narušilo náš mnohostranný řád," pokračoval. "V kombinaci s dalšími plány by (cla) mohla způsobit značné ztráty na hrubém domácím produktu (HDP) ve Spojených státech i v zahraničí. A pravděpodobně by vedla k růstu míry inflace - na obou stranách Atlantiku," dodal.



Evropští politici by se podle něj proto měli spojit a podřídit národní zájmy společné snaze ochránit evropskou prosperitu. Mezi nezbytné kroky podle něj patří skutečná bankovní unie se společným systémem pojištění vkladů.



Nagel také podpořil vznik jednotného kapitálového trhu, po kterém volá prezidentka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová. "Kapitálové trhy jsou chybějícím článkem, který Evropanům umožní přeměnit jejich vysoké úspory ve větší prosperitu - což jim v konečném důsledku umožní více utrácet a posílit naši domácí poptávku," řekla dnes šéfka ECB.