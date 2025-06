EU obdržela nový návrh USA na cla. Připravuje se i na neúspěch jednání

Evropská unie ve čtvrtek dostala od Spojených států nejnovější návrh pro další jednání o clech. Unie je připravena se dohodnout, ale připravuje se i na možnost, že se nepodaří dospět k uspokojivé dohodě. Uvedla to skončení čtvrtečního summitu EU předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.



"Všechny možnosti zůstávají na stole," prohlásila šéfka EK. "Jsme připraveni na dohodu. Zároveň se připravujeme na možnost, že se nepodaří dosáhnout uspokojivé dohody," řekla novinářům podle agentury Reuters. "Budeme v případě potřeby bránit evropský zájem," zdůraznila von der Leyenová



Německý kancléř Friedrich Merz dříve před novináři prohlásil, že EU by měla se Spojenými státy uzavřít "rychlou a jednoduchou" obchodní dohodu, a ne "pomalou a komplikovanou".



Rovněž francouzský prezident Emmanuel Macron podle agentur vybídl k rychlému uzavření pragmatické dohody mezi EU a USA, ale dal najevo, že Francie nepřijme nevyvážené podmínky. "Evropané se opravdu chtějí dohodnout, ale ne za každou cenu," řekl podle agentury AFP. "Naše dobrá vůle by neměla být vnímána jako slabost," prohlásil podle Reuters.



Von der Leyenová představila na summitu představitelům členských zemí "náčrt" nových amerických návrhů, řekl Reuters nejmenovaný zdroj, aniž by sdělil podrobnosti.



Merz před novináři také uvedl, že von der Leyenová navrhla, aby Evropané vytvořili novou obchodní organizaci, vzhledem k problémům Světové obchodní organizace (WTO).



Americký prezident Donald Trump v květnu oznámil, že na zboží z evropské sedmadvacítky uvalí od června padesátiprocentní takzvaná reciproční cla, krátce nato však odložil jejich zavedení na 9. července.



EU odhaduje, že cla, která Trump již uvalil, se nyní vztahují na zboží za 380 miliard eur (9,4 bilionu Kč), tedy asi na 70 procent jejího vývozu do USA. Brusel chce, aby USA zrušily clo 25 procent na ocel a automobily. Požaduje také, aby Trump upustil od původně oznámeného cla, které bylo pro EU stanoveno na 20 procent, ale prozatím činí deset procent. V případě neúspěchu jednání slibuje unie Washingtonu odvetná opatření.