USA a Čína podepsaly obchodní příměří, zmírní vzájemná omezení

Čína a Spojené státy po dohodě zmírní vzájemná obchodní omezení. Peking urychlí dodávky vzácných zemin, Washington zruší obchodní omezení vůči Číně. O podpisu obchodní dohody s Čínou mluvil ve čtvrtek americký prezident Donald Trump, podrobnosti ale nesdělil.



Čínské ministerstvo obchodu dnes potvrdilo detaily obchodního rámce s Washingtonem. Zopakovalo tak vyjádření amerického ministra obchodu Howarda Lutnicka, který ve čtvrtek uvedl, že obě země podepsaly v Ženevě obchodní příměří.



"Dodají nám vzácné zeminy", a jakmile to udělají, "zrušíme naše protiopatření", sdělil Lutnick agentuře Bloomberg.



Úředníci obou zemí udržují úzké kontakty poté, co začátkem tohoto měsíce vedli obchodní rozhovory v Londýně, uvedl v pátečním prohlášení mluvčí čínského ministerstva obchodu.



"V posledních dnech po schválení obě strany potvrdily další podrobnosti o rámci (obchodní dohody - poznámka ČTK)," uvedl zdroj Bloombergu. "Čínská strana přezkoumá a schválí způsobilé žádosti o vývoz kontrolovaného zboží v souladu se zákonem. Americká strana odpovídajícím způsobem zruší řadu omezujících opatření přijatých vůči Číně," dodal.



Čína v rámci odvetných opatření proti novým americkým clům pozastavila vývoz široké škály důležitých minerálů a magnetů, čímž narušila dodavatelské řetězce, které jsou klíčové pro výrobce automobilů, letecký průmysl, polovodičové společnosti a vojenské dodavatele po celém světě.



"Administrativa a Čína se dohodly na dodatečném ujednání o rámci pro provádění ženevské dohody," uvedl ve čtvrtek představitel Bílého domu. Ujednání se týká urychlení dodávek vzácných zemin do USA. Jiný úředník administrativy podle agentury Reuters uvedl, že dohoda mezi USA a Čínou byla uzavřena počátkem tohoto týdne.



"Právě včera jsme podepsali smlouvu s Čínou," řekl ve čtvrtek Trump na akci v Bílém domě, když mluvil o dohodách s jinými zeměmi. Naznačil také, že by mohla být uzavřena velká dohoda s Indií.