Lagardeová: Evropa musí urychleně vytvořit jednotný kapitálový trh

Evropa musí kvůli hrozícím obchodním konfliktům urychleně vytvořit jednotný kapitálový trh. Dnes to na finančním a bankovním kongresu Frankfurt European Banking Congress uvedla prezidentka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová. Sbližování evropských kapitálových trhů je podle ní klíčem k větší odolnosti v roztříštěné globální ekonomice.



"Kapitálové trhy jsou chybějícím článkem, který Evropanům umožní přeměnit jejich vysoké úspory ve větší prosperitu - což jim v konečném důsledku umožní více utrácet a posílit naši domácí poptávku," uvedla podle agentury DPA Lagardeová.



Přestože potřeba vytvoření unie kapitálových trhů je čím dál naléhavější, hmatatelný pokrok v této oblasti se nekoná. Podle Lagardeové je to především proto, že se stále nedaří definovat, jak by taková unie měla vypadat.



Plány Evropské komise (EK) vytvořit v Evropské unii jednotný kapitálový trh jsou na stole od roku 2015. Na loňském bankovním kongresu se Lagardeová vyslovila pro vytvoření evropského burzovního dohledu, který by sjednotil roztříštěnost evropského kapitálového trhu. Silný kapitálový trh ve Spojených státech těží desítky let ze standardizovaného dohledu Komise pro cenné papíry a burzy (SEC). V Evropě se na kapitálové trhy dohlíží převáží na národní úrovni, což vede k roztříštěnosti při uplatňování předpisů EU.



Že evropské kapitálové trhy zaostávají a ohrožují unijní konkurenceschopnost, konstatovala tento týden rovněž analýza Asociace finančních trhů v Evropě (AFME). Také její autoři vyzvali k urychlenému spojování jednotlivých trhů.



Evropská unie usiluje také o to, aby na místních finančních trzích investovalo více drobných investorů a aby bylo k dispozici více kapitálu pro ekologický a digitální přechod. Evropa musí podle Lagardeové střadatelům také nabídnout dostupné, transparentní a cenově přijatelné produkty. Zmínila standardizovaný balíček spořicích produktů platný v celé EU.



Když se ale úspory Evropanů dostanou na kapitálové trhy, nerozšíří se do celé evropské ekonomiky. "Kapitál v Evropě je buď uvězněn v rámci národních hranic, nebo migruje do Spojených států," řekla šéfka ECB.