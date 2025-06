Čínský vývoz do USA se v květnu propadl o třetinu

Meziroční tempo růstu čínského exportu v květnu zpomalilo na 4,8 procenta z 8,1 procenta v dubnu. Vývoz do Spojených států se v důsledku celní války meziročně propadl o 34,5 procenta, což představuje nejvýraznější pokles za pět let. S odkazem na data čínského statistického úřadu o tom dnes informovala agentura Reuters.



Americký prezident Donald Trump letos na dovoz z Číny uvalil cla, která se postupně vyšplhala až na 145 procent. Cla na dovoz z USA do Číny pak v důsledku odvetných kroků Pekingu vzrostla až na 125 procent. V květnu nicméně obě země uzavřely prozatímní dohodu, v jejímž rámci Washington snížil cla na dovoz z Číny na 30 procent, zatímco Peking zredukoval cla na dovoz z USA na deset procent.



"Cla byla snížena až v polovině května, škody už byly napáchány," uvedl podle serveru CNBC ekonom Tchien-čchen Sü ze společnosti Economist Intelligence Unit.



Prozatímní dohoda byla sjednána na 90 dnů s tím, že USA a Čína budou mezitím pokračovat v obchodních rozhovorech. Obě strany se však následně obvinily z porušování prozatímní dohody. Dnes by měli vysocí představitelé USA a Číny o obchodních otázkách jednat v Londýně.



Propad čínského vývozu do Spojených států byl v květnu nejprudší od února 2020, kdy globální obchod tvrdě zasáhla koronavirová krize. Růst celkového čínského exportu pak mírně zaostal za očekáváním analytiků, kteří jeho květnové tempo v anketě agentury Reuters odhadovali v průměru na pět procent.