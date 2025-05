Trumpův velký den: USA a Británie uzavřely 'úplný a komplexní' obchodní pakt

Spojené státy a Británie dnes oznámily dosažení obchodní dohody. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa dohoda mimo jiné více otevře britský trh zemědělským produktům z USA. Britský premiér Keir Starmer uvedl, že dohoda podpoří vzájemný obchod i tvorbu pracovních míst v obou zemích.



Spojené státy podle britské vlády odstraní cla na dovoz oceli a hliníku z Británie a sníží cla na dovoz britských automobilů na deset procent z 27,5 procenta, napsala agentura Reuters.



Trump dnešní oznámení "úplné a komplexní" obchodní dohody s Británií již dříve avizoval na své sociální síti Truth Social. Dodal, že budou následovat obchodní dohody s řadou dalších zemí.



"Dohoda se Spojeným královstvím je úplná a komplexní a upevní vztahy mezi Spojenými státy a Spojeným královstvím na mnoho let," uvedl Trump brzy ráno washingtonského času na sociální platformě Truth.



"Vzhledem k naší dlouhé historii a soudržnosti je pro nás velkou ctí, že Spojené království oznamujeme jako PRVNÍ. Mnoho dalších dohod, které jsou v pokročilých fázích jednání, bude následovat!" dodal prezident.



Jde o první ohlášenou bilaterální dohodu od doby, co Trump uvalil vysoká cla na své obchodní partnery. Podle agentury AP by mohla znamenat významné politické vítězství pro britského premiéra Starmera.