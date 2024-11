Káva je na burze nejdražší od roku 1977, libra arabiky stojí 3,18 dolaru

Ceny kávy arabica se dnes na světových trzích dostaly na téměř padesátileté maximum. Mezi důvody jsou problémy v dodavatelském řetězci a obavy z cel, která chce po svém nástupu do úřadu v lednu zavést zvolený americký prezident Donald Trump, uvedl server listu Financial Times (FT). Cena odrůdy arabica vzrostla na 3,18 USD za libru, což je nejvyšší úroveň od roku 1977. Od ledna její ceny vzrostly téměř o 70 procent.



Letošní horké a suché počasí v Brazílii podnítilo obavy, že produkce tohoto největšího světového producenta arabiky v příští sezoně klesne, což sníží celosvětové zásoby, které jsou už nyní omezené.



Pražírny v USA se podle FT dostávají pod tlak, aby včas reagovaly na Trumpův slib, že po svém lednovém nástupu do funkce zavede vysoká dovozní cla.



Analytici i prodejci kávy zároveň v poslední době evidují změnu v preferencích při konzumaci kávy, což má rovněž vliv na cenu. S rostoucím zájmem o zrnkovou kávu vzrůstá i zájem o domácí kávovary.