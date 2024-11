ČNB: České banky jsou odolné. Beze změny proticyklická rezerva i pravidla hypoték

Banky jsou podle zátěžových testů ČNB odolné vůči nepříznivému vývoji. ČNB nechala sazbu proticyklické rezervy na ochranu úvěrového trhu na 1,25 pct. V případě růstu rizik v bankovním sektoru je připravena ji zvýšit. ČNB také nezměnila pravidla pro poskytování hypoték. V platnosti zůstává maximální poměr výše hypotečního úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti 80 pct. O všem dnes rozhodovala bankovní rady centrální banky.

Bankovní rada České národní banky (ČNB) dnes nechala beze změny sazbu proticyklické kapitálové rezervy na ochranu úvěrového trhu na 1,25 procenta. Na této úrovni je sazba od letošního července. Očekávaný růst cyklických rizik v bilanci bankovního sektoru nynější výše sazby pokrývá, v případě jejich dalšího růstu je ale ČNB připravena sazbu v budoucnu zvýšit, uvedla členka bankovní rady Karina Kubelková. Rezervu mají banky i další úvěrové instituce vytvářet jako ochranu proti rizikům, která plynou z nadměrného růstu úvěrů. V době růstu úvěrů by měly rezervu vytvářet, naopak při poklesu ekonomické aktivity doprovázené rostoucími úvěrovými ztrátami by měla být využita bankami pro krytí ztrát. Cílem je zabránit přenosu případných problémů finančních institucí do ekonomiky. Vytváření rezervy se může projevit zpomalením růstu úvěrů, zejména těch rizikovějších. Sazba platí pro všechny banky, spořitelní a úvěrní družstva i obchodníky s cennými papíry. ČNB stanovuje sazbu této rezervy čtvrtletně, o jejím zvýšení rozhoduje zpravidla s ročním předstihem. O rozpuštění rezervy může centrální banka rozhodnout s okamžitou platností.

Bankovní rada ponechala beze změny pravidla pro poskytování hypoték. V platnosti zůstává maximální poměr výše hypotečního úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti (LTV) 80 procent, u žadatelů do 36 let 90 procent. Zbývající dva limity omezující výši splátek a zadlužení žadatele o hypotéku zůstávají deaktivované, uvedla ČNB. "Hypoteční trh postupně oživuje a zároveň pozorujeme obnovení růstu cen obytných nemovitostí, riziko nadměrného růstu hypotečních úvěrů však prozatím zůstává nízké. V těchto podmínkách považujeme za účelné ponechat nastavení ukazatele LTV na stávajících hodnotách," řekla členka bankovní rady Karina Kubelková. ČNB začala uvolňovat pravidla pro poskytování hypoték v minulém roce. Od loňského července zrušila povinnost pro banky uplatňovat limit výše splátek dluhu k čistému měsíčnímu příjmu žadatele o hypotéku (DSTI). Od začátku letošního roku banky nemusí uplatňovat ani limit maximální výše celkového dluhu žadatele vůči jeho ročnímu příjmu (DTI).

Banky jsou podle zátěžových testů České národní banky odolné vůči nepříznivému vývoji. Testy se zaměřily na klimatická rizika včetně toho, jaký dopad bude mít ústup od fosilních paliv a případné dražší energie. Na dnešní tiskové konferenci o tom informovali představitelé ČNB při zveřejnění Zprávy o finanční stabilitě. "Výchozí pozice bankovního sektoru pro zátěžový test je příznivá. Především jeho ziskovost a kapitálové rezervy napomáhají vstřebat déletrvající hypotetické šoky působící na nefinanční podniky a domácnosti v souvislosti s testovanými klimatickými riziky,“ uvedl ředitel sekce finanční stability ČNB Libor Holub. Letošní testy byly podle něj specifické, protože zatímco obvykle jsou s tříletým horizontem, nyní byly s výhledem do roku 2030.



V nepříznivém scénáři by ekonomika upadla do dlouhé recese, což by vedlo ke značným úvěrovým ztrátám a banky by pro udržení stanoveného kapitálu musely využít část svých rezerv. "V hypotetickém nepříznivém scénáři by bankovní sektor plnil regulatorní kapitálové požadavky, dopad do kapitálového vybavení bank by však byl výrazný. Velký nárůst úvěrových selhání a dlouhodobé oslabení ziskovosti by si vyžádaly vedle uvolnění proticyklické kapitálové rezervy i využití dalších kapitálových rezerv," řekl Holub.



Banky mají podle něj dostatečné rezervy. Kapitálová vybavenost bankovního sektoru zůstává vysoká a odpovídá průměru EU. Banky jsou také dobře připravené na případné likviditní šoky, uvedl. Plní všechny požadavky na kapitál i likviditu s dostatečnou rezervou, což dále posiluje jejich stabilitu. Rovněž nebankovní finanční sektor zůstává stabilní a odolný, řekl.