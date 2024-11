Rozjetá ekonomika postrčí S&P 500 na 7000 bodů, myslí si Deutsche Bank

Podle Bankima Chadhy z dosáhne index S&P 500 do konce příštího roku 7 000 bodů, což z něj činí největšího optimistu mezi stratégy na Wall Street, kteří předpovídají další růst amerických akcií. Chadhův cíl - nejvyšší mezi těmi, které sleduje agentura Bloomberg - znamená nárůst o 17 % ze současné úrovně.

Tato prognóza výrazně převyšuje prognózy kolegů z a , kteří nedávno zvýšili své názory a očekávají, že benchmark do konce roku 2025 dosáhne 6 500 bodů. Analytici z Bank of America pak očekávájí růst o 11 % na 6666 b.



Index S&P 500 letos vzrostl o více než 25 % a je na nejlepší cestě dosáhnout již druhým rokem výnosů nad 20 %, což se za posledních 100 let stalo pouze čtyřikrát. Odolná ekonomika, zpomalující se inflace a očekávání uvolnění Federálního rezervního systému poháněly benchmark k rekordu díky technologickým megatitulům. Chadha byl celý rok optimistický ohledně amerického akciového trhu a několikrát zvýšil svůj cíl pro index.



"Vidíme, že stabilní robustní dynamika bude pokračovat i v roce 2025, přičemž růst zisků na akcii bude v nízkých dvouciferných hodnotách," napsal Chadha.





Zdroj: Bloomberg

Podle Chadhy vzroste zisk na akcii v indexu S&P 500 v roce 2024 o 11 % na 253 USD, což odpovídá typickému růstu mimo recesi. V roce 2025 by se pravděpodobně zvýšil na 282 USD. Pokud by se však globální růst zrychlil na horní hranici svého historického rozpětí, mohl by růst zisků stoupnout o 17 % a zisk na akcii indexu S&P by se dostal až na 295 USD, dodal.



Dvouletý boom amerických akcií vytvořil velkou mezeru v ocenění oproti zbytku světa, přičemž index S&P 500 se nyní obchoduje na úrovni 24násobku svých forwardových zisků. To je nejvyšší hodnota po pandemii a blíží se rekordu, který byl naposledy zaznamenán během technologické bubliny. Podle Chadhy, který citoval nadtrendový růst zisků a výplatní poměry za posledních 10 let, je však vysoké ocenění oprávněné a může se dále rozšiřovat. Podpůrně působí také rostoucí zpětné odkupy a toky akcií.





Zdroj: Bloomberg

Donald Trump bude pravděpodobně provádět politiku s pozitivními i negativními dopady na růst, klíčová však bude její posloupnost. Pravděpodobně bude podobné jako za minulé Trumpovy vlády, kdy nejprve přišly na řadu daňové škrty a deregulace, po nichž následovala cla, uvedl stratég a dodal, že prioritou pravděpodobně zůstane hospodářský růst.



"Vidíme různé aspekty cyklu, které ještě přijdou," napsal Chadha a uvedl faktory, mezi něž patří přechod od snižování zásob k jejich opětovnému vytváření, zvýšení kapitálových výdajů mimo technologický sektor a oživení výroby. Poukazuje také na vyšší důvěru spotřebitelů a podniků a oživení kapitálových trhů a aktivity v oblasti fúzí a akvizic.

Zdroj: Bloomberg