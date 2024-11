Techy táhnou Wall Street dolů. Vyšla série nových dat, ale víc se řeší výsledky a cla

Mix dnešních amerických dat můžeme hodnotit jako nepatrně negativní, ovšem s malým potenciálem ovlivňovat situaci na trzích. Nepříjemná překvapení totiž přišla hlavně z oblastí, kterým investoři poslední dobou mnoho pozornosti nevěnují. Nečekaně dál spadl chicagský index aktivity, který dosahuje 40,2 bodu, navíc zaostaly za odhady objednávky zboží dlouhodobé spotřeby. Žádosti o dávky v nezaměstnanosti se odchýlily od konsensu minimálně. Růst HDP za 3Q zůstal i po revizi na 2,8 pct, ovšem s menším příspěvkem soukromé spotřeby. Zpráva o osobních příjmech a výdajích v USA za říjen naopak naznačuje slušně silnou poptávku spotřebitelů. Krom toho také signalizuje zrychlení cen, a to na celkové i jádrové úrovni. V tomto případě však jde o očekávaný vývoj.



Vedle toho ovšem trhy dál řeší otázku budoucích amerických cel nebo jestřábích signálů z ECB. Německé dluhopisové výnosy jsou za dnešek zhruba na svém, americké se nacházejí pod včerejší úrovní, ačkoli po datech se trochu zvedly. Eurodolar pokračuje v růstu na 1,0565. Zlato za dnešek roste, ačkoli odpoledne zabrzdilo. Ropa se nakonec příliš nepohnula z místa, a to i přes pokles amerických zásob.



Na akciových trzích se situace proměňuje, ale nadále platí, že převládá negativní vývoj. V Evropě se už drží u nuly pouze Londýn, přičemž na dalších klíčových trzích sledujeme větší či menší ztráty. Nejslabší zůstává Paříž (-0,8 pct).



V zámoří je na tom podobně špatně Nasdaq , zatímco S&P500 registruje mírnější pokles. Výrazně dolů dnes míří polovodiče a akcie menších technologických firem. Zátěží nejsou podle nás ani tak nová data, jako spíše výsledky Dellu v kombinaci se zmíněnými obavami z cel. Váha sektoru stahuje indexy dolů, ačkoli většina ostatních sektorů dnes stoupá, a to v čele s realitami a zdravotnictvím.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:03 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3017 0.1117 25.3161 25.2433 CZK/USD 23.9430 -0.6391 24.1340 23.9075 HUF/EUR 412.8818 0.6191 413.4261 409.8594 PLN/EUR 4.3068 -0.0171 4.3139 4.2991

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6579 0.7514 7.6676 7.5917 JPY/EUR 159.8600 -0.4099 160.7269 159.0950 JPY/USD 151.2950 -1.1648 153.2385 150.9430

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8340 -0.0408 0.8356 0.8333 CHF/EUR 0.9316 0.2028 0.9324 0.9276 NOK/EUR 11.6875 -0.2322 11.7273 11.6721 SEK/EUR 11.5294 0.0169 11.5457 11.5058 USD/EUR 1.0566 0.7533 1.0580 1.0475

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5411 -0.2169 1.5468 1.5382 CAD/USD 1.4033 -0.1619 1.4078 1.4022