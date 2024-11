Škoda Auto nyní i přes složitou situaci nechystá propouštění kmenového personálu

Automobilka Škoda Auto nyní neplánuje kvůli složité situaci v automobilovém průmyslu propouštění kmenového personálu, snižování stavů se má týkat pouze agenturních pracovníků. Na úterní podnikové konferenci Odborů KOVO MB to delegátům řekl vedoucí plánování lidských zdrojů společnosti Štěpán Lacina. Informoval o tom dnes týdeník Škodovácký odborář. Udržení míst bude podle šéfa odborů Jaroslava Povšíka prioritou při nadcházejícím mzdovém vyjednáváním, při kterém chtějí odbory žádat růst nad hodnotu inflace.



"Co se týká propouštění, jsme na hraně a ve složité situaci, ale opíráme se o síť agenturního personálu, tam k redukcím dochází a docházet bude, pokud výroba neporoste. Nicméně propouštění kmenového personálu nyní neplánujeme a společně s odbory se tomu snažíme zabránit, na tom stavíme jako na hlavním pilíři," uvedl Lacina.



Evropský automobilový průmysl se potýká s řadou problémů kvůli slabému prodeji aut v regionu a konkurenci asijských výrobců, kteří nabízejí levnější elektromobily. Uzavírání závodů v Německu oznámil koncern , který se podle Povšíka nachází v nejsložitější situaci za posledních 80 let. Propouštět se chystá řada dalších výrobců aut a jejich dodavatelů v Evropě.



Předseda představenstva automobilky Klaus Zellmer delegátům představil plán na posílení úsporných opatření. "Musíme to udělat kvůli konkurenčnímu prostředí. Abychom mohli vyhrát, potřebujeme finanční prostředky. Bez tréninku, bez úsporného režimu to nedokážeme," řekl delegátům Zellmer.



Udržení pracovních míst bude podle Povšíka prioritou také při nadcházejícím mzdovém vyjednávání. "I v této složité situaci bude naším cílem dosáhnout růstu tarifu nad hodnotu inflace," uvedl Povšík. Odbory podle něj budou žádat procentuální růst, k vyjednávání ale budou "přistupovat maximálně zodpovědně, protože prioritou bude zachování pracovních míst". Od letošního dubna vzrostly mzdové tarify o pět procent. Odbory vyjednaly pro zaměstnance nad rámec dříve sjednaných benefitů jednorázovou prémii 5000 korun, kterou dostanou k prosincové výplatě.



Kvůli nejasné situaci v koncernu nyní automobilka rovněž vyčkává se zahájením investice do nové lakovny, která byla schválená v létě. Podle dřívějších informací odborů má jít o jednu z největších investic, která bude mít zásadní význam pro další budoucnost automobilky. "Ve staré lakovně bychom z hlediska statiky nemohli lakovat celé těžké elektrovozy, ale rozložené díly ano," uvedl člen představenstva automobilky pro výrobu a logistiku Andreas Dick. Automobilka proto podle něj nyní počká, až bude na úrovni koncernu jasné, jakou cestou se vydá. "Projekt není zastavený, ale náš výstup na investičním grémiu odkládáme na jaro," doplnil Dick.