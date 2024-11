Rozbřesk: Politická krize ve Francii (znovu) strašákem pro trhy?

Netrvalo to příliš dlouho a Francie prožívá další fázi táhlé politické krize. Ohniskem střetu je tentokrát návrh rozpočtu pro příští rok, jehož neschválení by vedlo ke zhoršení již tak hlubokého deficitu veřejných financí. To se pochopitelně nelíbí trhům – riziková přirážka francouzského desetiletého papíru vůči německému bundu včera vzrostla na 90bps, nejvyšší úroveň od roku 2012. Aktuálně je tak financování francouzského dluhu (podél téměř celé křivky) dražší než v případě Řecka (!).



Debata o rozpočtu se ve francouzském parlamentu vede již několik týdnů, pro menšinovou vládu Michela Barniera ale zatím bezvýsledně. Vládní návrh počítá se zvýšením daní (+20 mld. euro) a snížením výdajů (+40 mld. euro), které by měly pomoci redukovat schodek vládního rozpočtu z letošních 6,1 % HDP na 5,0 % HDP. Bez navržených úprav by dle vlády dosáhl v roce 2025 deficit téměř 7 % HDP. Návrh ale naráží na odpor nejsilnější opoziční strany Národního sdružení Marine Le Pen.



Co můžeme očekávat dále? Minimálně do 12. prosince, kdy skončí jednání o rozpočtu v senátu, nelze počítat s rozuzlením celé ságy. Pokud poté nebude na stole dohoda s opozicí, může premiér Barnier využít ústavního práva a schválit rozpočet bez souhlasu parlamentu. To by ale znamenalo hlasování o nedůvěře vládě a pravděpodobný konec Barnierova kabinetu.

Jinými slovy, zásadní roli sehraje Marine Le Pen a dá se čekat, že výsledek rozpočtových debat bude nejistý až do posledního momentu. Na trzích proto může napětí spíše dále eskalovat, než že by došlo ke zklidnění. Zvláště pokud by zítra agentura S&P zhoršila výhled francouzského ratingu.



V případě, že by se Národní sdružení Marine Le Pen nakonec zachovalo „státotvorně“ a s ústupky by hlasovalo pro návrh rozpočtu, tlak na financování francouzského dluhu by mohl polevit. Vzhledem k charakteru fiskálních problémů ale dlouhodobé vyhlídky zůstanou nadále problematické.



Naopak ne-dohoda a rozpad vlády by politickou krizi dále prohloubily. Pokud by Francie nebyla schopna stabilizovat své veřejné finance, trhy začnou vážně pochybovat o udržitelnosti jejího dluhu. A nakonec mohou zapůsobit jako ultimátní ale dost bolestivý disciplinární mechanismus. Anebo taky ne a celou situaci by opět „zachránila“ ECB pod vedením bývalé francouzské ministryně financí…





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se během včerejší seance usadila lehce pod úrovní 25,30 EUR/CZK. Obchodování na korunovém trhu zůstává i nadále velmi klidné a k větší rozkolísanosti chybí zásadnější impulsy. Těmi teoreticky mohou být inflační čísla z eurozóny (dnes a zítra), z domácích čísel pak zejména zveřejnění detailní struktury HDP za třetí kvartál (zítra). Ta bude důležitá i z pohledu ČNB, zejména pro zhodnocení kondice tuzemského spotřebitele.



Eurodolar

Společná evropská měna včera těžila z mírnějších obav vyplývajících z politických rizik (hrozba cel, riziko pádu francouzské vlády), přičemž byla podpořena i jestřábí rétorikou ECB. Měnový pár EUR/USD se tak vrátil bezpečně nad hranici 1,05, což podpořila i důležitá americká data. Zejména zahraniční obchod a objednávky na zboží dlouhodobé spotřeby (fakticky investice) srazily na náš běžící odhad pro americký růst ve 4Q 2024 o jeden procentní bod dolů (2 % na 0,9 %). Výsledkem byl i posun očekávání, resp. pravděpodobnosti snížení sazeb v prosinci na 70 %.

Dnes je sice v USA svátek, ale i tak může být obchodování na eurodolarovém trhu zajímavé s ohledem na španělská a německá inflační čísla za měsíc listopad. Očekává se zrychlení, teď půjde o to, jak výrazné.



Akcie

Americké indexy včera musely v průběhu obchodní seance dohánět úvodní propad. Přestože pak až do závěru posilovaly, tak nedokázaly úvodní ztrátu dohnat a včerejší den uzavřely se ztrátou. Nejvíce oslabovaly technologické tituly. Společnosti ze seznamu Mag7 ztrácely okolo 1 %. Propadly se akcie Dell a HP, které odepsaly okolo 10 % poté, co investory zklamaly svými výsledky, které nenaznačily brzký obrat trendu v oblasti osobních počítačů. CrowdStrike oslabil o 4 % poté, co prezentoval slabší než očekávaný výhled. Zajímavou zprávu včera přinesl také CEO společnosti Autodesk, který informoval, že společnost se intenzivně zaměří na snižování nákladů v divizích marketingu a obchodu. Hlavní akciové indexy uzavřely včerejší den následovně: S&P 500 -0,38 %, Nasdaq 100 -0,85 % a Dow Jones -0,31 %.