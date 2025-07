Škoda zvýšila čtvrtletní odbyt skoro o 19 procent, nejvíce ze značek Volkswagenu

Automobilka Škoda Auto ve druhém čtvrtletí zvýšila odbyt meziročně o 18,7 procenta na 270.800 vozidel. Oznámil to dnes mateřský koncern . Škoda tak zaznamenala zdaleka nejvýraznější růst odbytu ze všech značek skupiny . Celá skupina zvýšila čtvrtletní odbyt o 1,2 procenta nad 2,27 milionu vozů.



Škoda vede z hlediska růstu odbytu i v pololetním srovnání - od ledna do konce června zvýšila odbyt meziročně o 13,6 procenta na 509.400 vozů. Růst odbytu celé skupiny za pololetí dosáhl 1,3 procenta nad 4,40 milionu vozidel.



Skupina vykázala růst odbytu na všech trzích s výjimkou Severní Ameriky a západní Evropy. Na severoamerickém trhu jí odbyt klesl o 16,2 procenta, na západoevropském pak o 0,7 procenta. Na poptávku ve Spojených státech nepříznivě doléhají cla, celkový odbyt skupiny tak podpořil zájem o elektromobily v Evropě, uvedla německá automobilka.



Němečtí výrobci automobilů usilují o dohodu s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa, která by nahradila nynější 25procentní clo na dovoz aut a jejich dílů do USA. Pro je americký trh klíčový.



Prodej plně elektrických vozů celé skupiny se ve druhém čtvrtletí meziročně celosvětově zvýšil o 37,6 procenta na 248.700. V Evropě růst činil 72,9 procenta na 189.700 vozů. "Tento pozitivní vývoj musíme upevnit tím, že budeme pokračovat v naší úspěšné modelové ofenzivě,“ uvedl obchodní ředitel Marco Schubert. "Celkově se nám podařilo do konce června mírně zvýšit globální odbyt i přes náročné podmínky,“ dodal.



Škoda ve druhém čtvrtletí zvýšila odbyt bateriových elektromobilů meziročně o 196,8 procenta na 46.000 vozů, za pololetí odbyt meziročně vzrostl o 147,8 procenta na 73.000 aut. Celá skupina odbyt bateriových elektromobilů za čtvrtletí zvýšila o 37,6 procenta na 248.700 vozů, za pololetí pak o 46,7 procenta na 465.500 vozů.