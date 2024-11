BBC: Křetínský je blízko převzetí britské pošty Royal Mail

Prodej britské pošty Royal Mail do rukou společnosti EP Group českého miliardáře Daniela Křetínského je blízko dokončení a mohl by být potvrzen během příštích dvou týdnů. Informoval o tom dnes server BBC s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Mluvčí EP Group Daniel Častvaj na dotaz ČTK uvedl, že spekulace společnost nekomentuje. Křetínského poradci se tento tento týden podle BBC setkali se zástupci odborů. Podle některých zdrojů mají odboráři z Křetínského stále obavy, odborový svaz sdružující zaměstnance v odvětvích komunikace a poštovnictví CWU nicméně schůzky označil za konstruktivní, píše BBC.



Vedení společnosti International Distribution Services (IDS), která je majitelem firmy Royal Mail, v květnu přijalo Křetínského nabídku na převzetí za 3,6 miliardy liber (téměř 110 miliard Kč) a doporučilo akcionářům, aby ji schválili. Očekává se, že pro přijetí nabídky se vysloví dostatečné množství akcionářů, píše BBC.



Převzetí podle BBC ještě musí získat povolení britských úřadů v rámci zákona o národní bezpečnosti a investicích. Podobnou prověrku nicméně vláda provedla již v době, kdy Křetínského skupina zvýšila podíl v mateřské společnosti Royal Mail na 27,5 procenta. Při tomto přezkumu nebyl shledán žádný důvod pro zablokování transakce.



Křetínský navíc podle BBC poskytl dodatečné záruky, které by měly britskou vládu přesvědčit, že je vhodným vlastníkem pro tuto významnou organizaci. Britský ministr obchodu Jonathan Reynolds tento týden o Křetínském hovořil jako o "legitimním" podnikateli s tím, že informace o jeho údajných vazbách na Rusko byly již dříve prověřeny a vyvráceny.



Royal Mail funguje přes 500 let a v současné době zaměstnává více než 150.000 lidí. Křetínský už dříve uvedl, že má k její historii a tradici "maximální respekt".