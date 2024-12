Rakouský koncern OMV vypověděl smlouvu s Gazpromem o dodávkách plynu

Rakouský energetický koncern ve středu uvedl, že vypověděl smlouvu s Gazpromem o dodávkách zemního plynu. Ruské státní společnosti vyčítá opakované "závažné porušování" kontraktu, který měl původně platit až do roku 2040. Informovala o tom ve středu agentura DPA.



Gazprom přestal dodávat plyn společnosti v polovině listopadu. Stalo se tak poté, co rakouská firma pozastavila platby Gazpromu, aby získala částku, která jí byla přiznána v arbitráži. Soud přiznal odškodné více než 230 milionů eur (5,8 miliardy Kč).



Smlouvu uzavřenou mezi a Gazpromem v roce 2006 zpočátku politici na obou stranách chválili, zároveň však čelila kritice pro svůj dlouhodobý charakter i podmínky. Smlouva například stanovovala, že odběratel musí za plyn zaplatit i v případě, že ho neodebere. To bylo v rozporu se snahou Evropské unie rychle se zbavit závislosti na ruském ruského plynu.



OMV, která v Rakousku plynem zásobuje výhradně průmyslové odběratele, vyloučila, že by v zemi mohl nastat nedostatek plynu. "Dnes můžeme čerpat z diverzifikovaného portfolia alternativních zdrojů plynu a zaručit tak našim zákazníkům bezpečnost dodávek," uvedl předseda představenstva Alfred Stern.



OMV může podle vlastních údajů může odebírat plyn z vlastní těžby v Norsku a Rakousku, plyn od externích producentů plynu a také zkapalněný plyn. Zásobníky plynu v Rakousku jsou podle společnosti naplněny přibližně z 85 procent.