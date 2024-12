Rozbřesk: Co dnes udělá ECB s trhy? Čekáme snížení sazeb a holubičí rétoriku

Evropská centrální banka dnes znovu povolí měnově-politické šrouby. Předpokládáme snížení depozitní sazby o 25 bazických bodů na 3,0 %, v souladu s aktuálními tržními sázkami. Zcela vyloučit sice nelze ani razantnější pokles sazeb, jako kompromis mezi holubičím a jestřábím křídlem uvnitř Rady guvernérů je ale pravděpodobnější standardní čtvrtprocentní redukce sazeb doprovázená holubičí rétorikou.



Příchozí data od říjnového zasedání dodala munici spíše holubičí letce. Celková inflace v listopadu vzrostla na meziročních 2,3 %, zásadní roli ale sehrál efekt nižší srovnávací základny, zatímco ostře sledované momentum jádrové inflace dále zvolnilo na 1,9 %. Desinflační příběh se tak zdá nedotčen, což by měla reflektovat i aktualizovaná prognóza, resp. očekávání inflace na cíli ve druhé polovině roku 2025.



Vyloženě slabá pak byla poslední růstová čísla v eurozóně. Souhrnný index nákupních manažerů (PMI) propadl v listopadu do pásma recese, zejména kvůli zhoršené náladě v sektoru služeb. Dvě největší ekonomiky eurozóny, Německo a Francie, se tak pravděpodobně nevyhnou poklesu HDP ke konci roku. Výhled na další měsíce je přitom zatížen vysokou mírou nejistoty a negativními riziky. Ať již jde o dopady Trumpových politik (především obchodní cla) nebo přetrvávající politickou krizi ve Francii.



Holubičí členové Rady guvernérů proto mají obavu ze střednědobého podstřelení 2% cíle. Jinak řečeno, chtěli by se dostat tzv. před křivku a úrokové sazby snížit o 50bps. Jestřábí křídlo naproti tomu pléduje za opatrnější postup ve světle vysoké nejistoty. Rozumným kompromisem se proto zdá pokles sazeb o 25bps v kombinaci s holubičím obratem v rétorice. Nečekáme sice žádný konkrétní závazek ECB směrem k příštímu roku, doprovodná komunikace ale zřejmě bude akcentovat posun sazeb k neutrální úrovni namísto zmínky o potřebě udržování sazeb na restriktivní úrovni.



Shrnuto, podtrženo, ECB dnes odpoledne sníží depozitní sazbu na 3,0 %. K dosažení neutrální úrovně sazeb však ještě centrální bance zbývá spousta práce – na úroveň 2,0 % se dle našeho odhadu dostane v polovině příštího roku. Pokud by ale desinflační tlaky nabraly na obrátkách a/nebo růst HDP dále překvapoval negativně, nelze vyloučit ani nižší terminální sazbu v tomto cyklu. Koneckonců eurový peněžní trh aktuálně zaceňuje konec cyklu snižování sazeb na úrovni 1,6-1,7 %.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna si od začátku týdne drží dobyté pozice okolo úrovně 25,10 EUR/CZK, ale dnes musí být ve střehu v souvislosti se zasedáním ECB (viz úvodník). My očekáváme snížení základní sazby o 25bps na 3,0 %, pro výslednou tržní reakci bude ale důležitější doprovodná rétorika centrální banky. Ta by se měla posunout holubičím směrem, otázkou však je s jakou razancí. Pokud by na tiskové konferenci Ch. Lagarde silně naznačila další svižný pokles sazeb směrem k neutrálu, koruna by mohla otestovat úroveň 25,00 EUR/CZK díky příznivějšímu úrokovému diferenciálu (pokles EUR sazeb).



Eurodolar

Včerejší inflační čísla v USA sice byla v souladu s tržním konsensem, ale v detailech nebyla dobrá. Různé (poptávkově citlivé) položky jádrové inflace rostly v listopadu překvapivě rychle, což nás donutilo mírně zvýšit odhad pro prosinec a první čtvrtletí 2025. Výnosy amerických dluhopisů se tedy včera pohnuly výše a s nimi posílil i dolar.

Dnes bude hlavním tématem pro eurodolar zasedání ECB, byť ještě předtím může měnový pár nepřímo ovlivnit zasedání švýcarské banky (trh je rozpolcen mezi redukcí o 25 či 50 bazických bodů). Pokud jde o reakci eurodolaru na výstupy ze zasedání ECB, tak redukce sazeb jen o 25bps by měla být pro euro papírově pozitivní.



Akcie

Hlavní zámořské indexy po včerejších inflačních datech z USA solidně posilovaly. Jako tradičně posilovaly hlavně technologické společnosti, zejména Broadcom, který přidal přes 7 %. V těsném závěsu pak akcie Tesly, které přidaly přes 4,5 %. Dále pak Nvidia: +3,5 %, Meta: +2,5 % nebo Netflix: +2,7 %. Silně včera rostly také akcie Alphabetu (Google), které přidaly přes 5 % a prodloužily tak sérii růstu. Naopak oslabily akcie společností Uber a Lyft. Uber propadl o 5 %, Lyft pak odepsal přes 4,5 %.

Hlavní akciové indexy uzavřely včerejší den následovně: S&P 500 +0,82 %, Nasdaq 100 +1,85 % a Dow Jones -0,22 %.