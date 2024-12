Udělat z Kanady součást USA je skvělý nápad, napsal Trump na sociální síti

Nastupující americký prezident Donald Trump dnes podpořil myšlenku, že by se Kanada mohla stát součástí Spojených států. Vyjádření přišlo poté, co Trump v posledních dnech začal kanadského premiéra Justina Trudeaua veřejně označovat za "guvernéra", zatímco se Ottawa potýká s jeho výhrůžkou ohledně zpoplatnění vývozu z Kanady.



O tom, že by se Kanada měla stát 51. státem USA, Trump vtipkoval už na konci listopadu při setkání s Trudeauem. Kanadský premiér tehdy zavítal na Floridu v reakci na Trumpovo prohlášení, že by mohl po návratu do Bílého domu zavést 25procentní clo na kanadské zboží. Nyní připojení Kanady k USA podpořil v příspěvku na své sociální síti Truth Social, který byl publikovaný krátce po třetí hodině ranní východoamerického času.



"Nikdo neumí odpovědět na otázku, proč dotujeme Kanadu ve výši více než 100.000.000 dolarů ročně? Nedává to smysl! Mnozí Kanaďané chtějí, aby se Kanada stala 51. státem... Myslím, že to je skvělý nápad," uvedl nově zvolený exprezident z let 2017 až 2021.





Jak uvádí web Politico, není to jeho první podobná poznámka na adresu sousední země. Ve vyjádření po setkání na Floridě Trudeaua označil za "guvernéra", tedy titulem, který užívají lídři státních exekutiv v jednotlivých částech USA. V pondělí pak toto označení zopakoval v příspěvku o překvapivé zprávě, že z Trudeauovy vlády odstoupila ministryně financí a vicepremiérka Christia Freedlandová.



Ta byla považována za Trudeauovu pravou ruku, dvojici ovšem rozdělila mimo jiné i Trumpova výhrůžka ohledně 25procentního cla, píše Politico. Freedlandová ve svém dopise o rezignaci uvedla, že způsob, jakým se Kanada této výzvě postaví, "pro nás bude určující na další generaci, možné déle".