IEA: Spotřeba uhlí ve světě bude letos rekordní a podobná zůstane i další roky

Spotřeba uhlí ve světě bude letos rekordní a dosáhne 8,77 miliardy tun. Na podobných úrovních se přitom udrží i v nejbližších letech, nejméně do roku 2027. Ve svém výhledu o vývoji poptávky po uhlí to dnes uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Vysoká poptávka v Asii převažuje nad poklesem poptávky ve Spojených státech a v Evropě. Poptávka v Číně pak bude skoro o třetinu vyšší než ve zbytku světa.



Očekávaný skok v poptávce přichází v době, kdy se podíl uhlí coby energetického zdroje s vysokým obsahem uhlíku snížil v celosvětovém energetickém mixu při výrobě elektřiny na 35 procent. Je tak dosud nejnižší, což je dáno zejména silným růstem dodávek elektřiny z obnovitelných zdrojů, které v mnoha zemích pomáhají uspokojovat rostoucí poptávku po energii.



Očekává se také, že Indie bude v letošním roce spotřebovávat více uhlí než Evropská unie a Spojené státy dohromady. U poptávky po uhlí v Indii se letos očekává růst o více než pět procent na 1,3 miliardy tun. Tak vysoká byla dříve poptávka jen v Číně. Celosvětové prvenství Číny v nákupu a spotřebě uhlí je patrné z vysokého objemu dovozu. Očekává se, že letos Čína doveze rekordních 500 milionů tun uhlí, což by byl více než dvojnásobek proti druhému největšímu dovozci - Indii.



Zároveň se očekává, že Čína bude v nadcházejících letech pokračovat v diverzifikaci zdrojů. Urychluje rozvoj větrné a solární energie a postupuje ve výstavbě jaderných elektráren, což by mělo snížit její závislost na uhlí. Kolem tohoto vývoje ale stále panuje nejistota, poznamenala IEA.



Spotřeba elektřiny se v příštím roce bude zvyšovat v důsledku kombinace faktorů, včetně elektrifikace služeb, jako je doprava a vytápění, rostoucí poptávky po chlazení a rostoucí spotřeby v nově se rozvíjejících sektorech, jako jsou datová centra.



"Faktory počasí – zejména v Číně, která je největším spotřebitelem uhlí na světě – budou mít velký dopad na krátkodobé trendy poptávky po uhlí,“ uvedl ředitel IEA pro trhy s energií a bezpečnost Keisuke Sadamori. "Ve střednědobém horizontu bude velmi důležitá i rychlost růstu poptávky po elektřině," dodal.