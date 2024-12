Perly týdne: Fúze ze zoufalství a lámání chleba u Tesly

Steve Westly z The Westly Group se domnívá, že na akciích Tesly se příští rok může lámat chleba, protože se bude ukazovat, jak moc fundament odpovídá cenám a valuacím. CNBC poukazuje na snahu amerických bank změnit zátěžové testy. A Carlos Ghosn hovořil na CNBC o možné fúzi mezi Nissanem a Hondou.



Lámání chleba na Tesle: Steve Westly z The Westly Group na CNBC komentoval prudký růst akcií společnosti v posledních týdnech. Podle něj jej lze jen těžko ospravedlnit současným fundamentem včetně ziskovosti firmy. Příští rok se tak bude „lámat chleba“, protože se bude ukazovat, zda firma skutečně dokáže posouvat své hospodaření směrem, který by současné ceny a valuace akcií ospravedlňoval.



Letos budou podle experta prodeje společnosti zhruba stagnovat, klíčové tak je, zda společnost dokáže přijít na trh s modelem, jehož cena by se pohybovala kolem 30 tisíc dolarů. Ten by totiž mohl uvedený trend zvrátit a podpořit množství prodaných vozů. K vývoji na globálním trhu pak Westly řekl, že ten čínský je svou velikostí ve srovnání s americkým asi dvojnásobný a v Číně existuje jasná snaha přejít plně na elektromobily.



Čínské firmy přitom v podstatě žádné elektromobily do USA nevyváží, takže zavedení cel ze strany Američanů by na ně nemělo v podstatě žádný dopad. Pokud by ale Čína reagovala podobným krokem, americké automobilky by to pocítily hodně. Sedm z deseti největších výrobců elektromobilů na světě je podle experta z Číny a Spojené státy tak mají v této oblasti co dohánět.



Do cen akcií Tesly se může nyní výrazně promítat i vztah Elona Muska a Donalda Trumpa a Muskova role ve vládě. Westly k tomuto tématu řekl, že Trump ještě před pár měsíci „neměl elektromobily rád“, jeho postoj se ale úplně otočil. „Mohlo by k tomu dojít znova opačným směrem? Určitě ano,“ dodal investor. Realita je ale podle něj každopádně taková, že lidé budou kupovat stále více elektromobilů a ceny baterií jdou dolů. Americké firmy, tedy nejen , ale i a , musí tento trend sledovat a prodávat více elektromobilů jak na svém domácím trhu, tak v zahraničí.



Problematické zátěžové testy: Podle CNBC některé americké banky žalují centrální banku kvůli tomu, jak probíhají zátěžové testy bank. Ekonom Gene Scalia k tomu řekl, že banky nejsou proti zátěžovým testům jako takovým, ty naopak podporují. Velké obavy v nich ale vyvolává konkrétní průběh testů. Ten je totiž „nutí držet mnohem více kapitálu, než je skutečně třeba.“ K tomu Scalia řekl, že během posledních čtyř let bylo v bankovním sektoru už příliš mnoho regulace. To nevyvolává náklady jen pro samotné banky, ale zatěžuje celou ekonomiku včetně dostupnosti úvěrů.



a Nissan: Carlos Ghosn, který stál v čele automobilky Nissan, hovořil na CNBC o fúzi mezi touto společností a Hondou. ji podle něj chce uskutečnit pouze v případě, že Nissan dokáže provést restrukturalizaci. Pokud by k fúzi nakonec došlo, bude mít podle experta hlavní slovo. Jde přitom o „dvě společnosti velmi silné v technické oblasti, ale téměř se nedoplňují.“ To znamená, že fúze by zřejmě přinesla hodně vyjednávání a „byla by složitá“.



Ghosn se domnívá, že s fúzí by musela souhlasit vláda, možná jde dokonce o iniciativu ministerstva průmyslu. Expert pak hovořil o tom, že pokud se nějaká automobilka dostane do problémů, je to v konečném důsledku vždy otázkou managementu. Tlaky jsou totiž v tomto odvětví globální povahy a působí na všechny firmy. Nissan si přitom podle něj nevede dobře, a v uvedené logice to znamená, že má slabý management.



Ghosn dokonce hovoří o tom, že Nissan propadá panice a fúze s Hondou je zoufalý pokus. Pokud by šlo o promyšlený strategický krok, hovořilo by se o fúzi se společností, která se s Nissanem mnohem více doplňuje. Velká komplementarita panovala například před dvěma desetiletími mezi Nissanem a Renaultem. Druhá firma byla například silná v Evropě, první v USA. Nissan měl náskok v pohonu všech kol, se zaměřoval na menší auta. Nissan a mají ale slabou pozici v Evropě a v Číně, „v defenzivě jsou v USA.“ Nemají si tak podle experta navzájem co dát a nejsou tu žádné evidentní synergie. „Možná v budoucnu,“ uzavřel Ghosn.



Sedmička velkých a pak dlouho nic: porovnává výkony akcií sedmičky velkých technologií na straně jedné a akcií menších firem v technologickém sektoru. První skupina si od ledna roku 2023 připisuje více než 260 %, druhá je výrazně pozadu s cca 50% zisky:





Zdroj: X



Goldman Sachs také ukazuje své predikce dalšího vývoje sazeb ve vybraných zemích. Švédsko a eurozóna by měly směřovat pod 2 %, Spojené státy by se měly zastavit nad 3,5 % a podle banky by tedy Fed měl držet sazby ve srovnání s dalšími zeměmi v grafu na nejvyšších úrovních:





Zdroj: X