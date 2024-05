Japonská automobilka Honda zvýšila celoroční zisk o 70 procent na rekord

Japonská automobilka Motor v uplynulém finančním roce zvýšila čistý zisk o 70 procent na rekordních 1,11 bilionu jenů (zhruba 165 miliard Kč). Firma to dnes oznámila ve své výsledkové zprávě. K růstu zisku přispěl silný prodej hybridních vozů a slabší kurz jenu, který po přepočtu zvyšuje hodnotu zahraničních příjmů. Finanční rok 2024 uzavřela v březnu.



Honda v uplynulém finančním roce prodala po celém světě 4,11 milionu vozů. To představuje nárůst o 11,4 procenta. V Severní Americe se prodej zvýšil o 36,2 procenta, zejména proto, že růst poptávky po hybridních vozech převážil nad slabším zájmem o elektromobily, uvedla agentura Kjódó.



Automobilka zvýšila prodej i v Evropě a Japonsku. V Číně, která je největším automobilovým trhem na světě, ale firmě prodej klesl v důsledku ostré konkurence ze strany domácích výrobců.



Celkové tržby společnosti se v uplynulém finančním roce zvýšily téměř o 21 procent na 20,4 bilionu jenů. V tomto finančním roce ale firma počítá s mírným poklesem tržeb, a to na 20,3 bilionu jenů. Automobilka rovněž předpověděla, že čistý zisk jí v nynějším finančním roce klesne zhruba o deset procent na bilion jenů.