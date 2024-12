Americké akciové trhy po Vánocích stagnují, Japonsko schvaluje rekordní rozpočet a evropské futures jsou smíšené

Hlavní akciové indexy v USA po vánoční přestávce uzavřely smíšeně. Opakované žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA vzrostly na nejvyšší hodnotu za více než tři roky. Japonská vláda schválila rekordní rozpočet 115,5 bilionu jenů na příští fiskální rok, zaměřený na sociální zabezpečení a vojenské výdaje. Japonský jen klesl na pětiměsíční minimum, ale dnes mírně povyskočil po komentáři ministra financí. Inflace v Tokiu zrychlila, maloobchodní tržby překonaly odhady. Podnikatelská důvěra v Jižní Koreji se zhoršila nejvíce od covidu. Futures na evropské akcie jsou smíšené, zatímco ty americké červené.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx +0,2 %, FTSE 100 -0,0 % a DAX +0,2 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini -0,2 %, S&P 500 mini -0,2% a Nasdaq 100 mini -0,3 %.



Hlavní akciové indexy ve Spojených státech včera po jednodenní vánoční přestávce uzavřely bez velkých změn. Náladu investorů podle agentury Reuters nadále ovlivňují rostoucí výnosy státních dluhopisů. Dolarový index, který sleduje hodnotu dolaru ke koši šesti předních světových měn, mírně klesl. Index Dow Jones stoupl o 28,77 bodu, tedy 0,07 procenta, na 43.325,80 bodu. Širší index Standard & Poor's 500 se snížil o 2,45 bodu, což je 0,04 procenta, na 6037,59 bodu. Index technologického trhu Nasdaq pak ztratil 10,77 bodu, čili 0,05 procenta, na 20.020,36 bodu. Mezi firmami s největší tržní kapitalizací klesly , i Meta Platforms. Naopak posílil a nadále se přibližuje k tomu, aby se stal první společností na světě s tržní hodnotou čtyři biliony dolarů.



Trojice hlavních amerických burzovních indexů letos opakovaně dosahovala nových rekordních hodnot díky snižování úrokových sazeb a důvěře v to, že rozvoj umělé inteligence podpoří zisky firem. Jak ale poznamenává Reuters, v posledním měsíci letošního roku je zpomalilo oznámení Fedu, že bude příští rok přistupovat ke snižování sazeb opatrněji. Nicméně opakované žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA vzrostly mezitím na nejvyšší hodnotu za více než tři roky, což naznačuje, že lidem bez práce trvá déle, než si najdou práci. Nové žádosti mezitím v týdnu končícím 21. prosincem klesly na 219 000.



Japonská vláda schválila na příští fiskální rok rekordní rozpočet 115,5 bilionu jenů (17,7 bilionu Kč). Kvůli stárnutí populace vyčlenila více prostředků na sociální zabezpečení a zvýšila vojenské výdaje na ochranu před regionálními hrozbami. Podle agentury Reuters může mít menšinový kabinet premiéra Šigerua Išiby problém prosadit rozpočtový návrh na začátku příštího roku v parlamentu.



Japonský jen v předchozí seanci klesl na pětiměsíční minimum 158 za dolar po středečním komentáři guvernéra Bank of Japan Kazuo Uedy, který se vyhnul jasnému signálu ohledně úrokových sazeb příští měsíc. Dnes japonská měna mírně povyskočila poté, co ministr financí Katsunobu Kato řekl, že vláda podnikne příslušné kroky proti nadměrným pohybům na devizovém trhu. Dnešní data také ukázala, že inflace v Tokiu již druhý měsíc zrychlila, přičemž maloobchodní tržby rovněž překonaly odhady, což naznačuje, že je třeba, aby BOJ v nadcházejících měsících nadále zvažovala zpřísnění politiky.



Podnikatelská důvěra v Jižní Koreji se zhoršila nejvíce od globálního vypuknutí Covid-19, což odráží rostoucí obavy z ekonomiky potýkající se s politickými nepokoji a čelící celním hrozbám Donalda Trumpa. Mezitím Alibaba Group Holding Ltd. souhlasila se sloučením svých jihokorejských operací s platformou elektronického obchodování E-Mart, aby lépe konkurovala v rychle se rozvíjejícím online maloobchodním sektoru v zemi.



Pokud jde o komodity, železná ruda klesla nejníže za více než pět týdnů, protože nízké průmyslové zisky v Číně zdůraznily ekonomickou slabost země. Ropa proklouzla, zatímco zlato bylo stabilní.