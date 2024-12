Nissan jako nový akviziční cíl: Jedná o fúzi s Hondou. Zájem o něj vyjádřil i Foxconn

Akcie Nissanu ve středu vyskočily o 24 %, nejvíce v historii, a narazily tak na denní limit. Automobilky Nissan a potvrdily, že společně jednají, aby lépe čelily konkurenčním výzvám v době otřesů v globálním automobilovém průmyslu. A také společnost Foxconn, která masivně investuje do továren na výrobu elektromobilů, údajně oslovila Nissan ohledně převzetí kontrolního podíl, uvedla informovaná osoba. Akcie Hondy klesly až o 3,4 %.



Není jasné, zda Nissan vstoupil do jednání s Foxconnem nebo již tuto předehru odmítl. A pozice Renautu, největšího akcionáře Nissanu s 36% podílem, je také nejistá. Přesto příval aktivit kolem Nissanu odráží nabité firemní prostředí, ve kterém jsou největší japonské společnosti náchylné k převzetí jako nikdy předtím.



Honda zvažuje několik možností, včetně kapitálového propojení nebo založení holdingové společnosti, řekl ve středu výkonný viceprezident Shinji Aoyama. Jednou ze zvažovaných variant je vytvoření nové holdingové společnosti, pod kterou by spojené podniky fungovaly, uvedla informovaná osoba. Transakce by se také mohla rozšířit, takže by zahrnovala Mitsubishi Motors, která již má kapitálové vazby s Nissanem, dodala tato osoba.



Oznámení společností a Nissan by mohlo proběhnout již 23. prosince, kdy plánují podepsat memorandum o porozumění, aby mohly projednat podíly sdíleného kapitálu v nové holdingové společnosti, uvedl dříve list Nikkei . Mluvčí Nissanu to odmítl komentovat. Zástupce společnosti Foxconn nebyl okamžitě k dispozici pro vyjádření.



Příliš mnoho japonských výrobců automobilů



Nikkei naznačil, že zájem Foxconnu o Nissan urychlil jednání o fúzi s Hondou z obav, že tato japonská společnost může být zranitelná vůči převzetí tchajwanskou firmou. Podobná dynamika se odehrává i u další z největších japonských spotřebitelských značek, Seven & i Holdings Co., jejíž zakladatelská rodina vede konsorcium, které převezme tuto společnost do soukromého vlastnictví, aby odrazilo návrh na odkoupení ze strany kanadské Alimentation Couche-Tard Inc.



Fúze mezi Hondou a Nissanem by fakticky konsolidovala japonský automobilový průmysl na dva hlavní tábory - jeden ovládaný Hondou, Nissanem a Mitsubishi a druhý sestávající ze skupiny společností Motor Corp. Nissan a čelí výzvám po celém světě, včetně Číny. Posun směrem k elektrifikaci, který na různých trzích probíhá různou rychlostí, také narušuje výrobní a obchodní modely, které jsou zavedené po desetiletí.

, Nissan a Mitsubishi dohromady prodaly za prvních šest měsíců roku po celém světě asi 4 miliony vozů, což je hodně vzdálené 5,2 milionu, které prodala sama. Spojení sil by oběma společnostem umožnilo čelit Toyotě, největšímu výrobci automobilů na světě, doma i v zahraničí. převzala podíly ve společnostech Subaru Corp., Suzuki Motor Corp. a Mazda Motor Corp., čímž vytvořila velmoc značek podpořených špičkovým úvěrovým ratingem.



„Japonských výrobců automobilů je prostě příliš mnoho a fúze začínají být nezbytné pro to, aby byli celosvětově konkurenceschopnější,“ řekl Hiroki Ihara, analytik společnosti Tachibana Securities Co.



Pro Foxconn by převzetí kontrolního podílu v japonské firmě nebylo bezprecedentní. V roce 2016 převzala dvoutřetinový podíl ve výrobci elektroniky Sharp Corp., čímž této firmě předala řadu výhod, včetně známé značky spotřební elektroniky, výrobních kapacit LCD displejů a duševního vlastnictví. Postupem času tento zájem pomalu snižuje, ale stále je hlavním akcionářem.



Pro Nissan je jedna věc jistá: potřebuje pomoc, aby se vrátil k silnějšímu finančnímu fundamentu. Růst tržeb se zastavil, zisk se zmenšuje a aktivističtí investoři zvyšují tlak na jeho vedení. Odstrašující dluhové zatížení také vedlo ke spekulacím na úvěrových trzích o jeho investičním ratingu.



Zdroj: Bloomberg