Rozbřesk: Ustojí česká ekonomika v příštím roce “nevyrovnanou” kondici? Koruna pluje nad 25,10 EUR/CZK

Česká ekonomika vstupuje do nového roku s očekáváním rychlejšího růstu, ovšem v značně nevyrovnané kondici. To ostatně potvrdila i poslední letošní čísla - konjunkturální šetření Českého statistického úřadu. Obrázek posledních několika měsíců je jednoznačný. Na jedné straně máme segment služeb, který těží z obnoveného růstu reálných mezd i útrat domácností. Na druhé straně zaostávající průmysl, který má problém s utlumenou domácí a investiční poptávkou na straně jedné (globální cyklický útlum v segmentech jako strojírenství) a se strukturálním zaostáváním Evropy na straně druhé (v Česku zejména případ energeticky náročných odvětví).

Naše naděje směrem k roku 2025 jsou následující - pokračující růst reálné mzdy bude dál živit útraty českých domácností (zejména v segmentech služeb) a k tomu se přidá v druhé polovině roku 2025 i růst průmyslové výroby. Proč by měl? Nižší domácí i zahraniční úrokové sazby v kombinaci s rychlejším čerpáním evropských fondů by měly vést k cyklickému restartu poptávky po českém průmyslovém zboží (zejména v odvětvích jako strojírenství). Současně sázíme na to, že strukturální zaostávání evropského průmyslu (zejména německého) nebude mít v klíčových českých odvětvích v čele s automotive tak výrazný dopad.

Hlavní obava směrem k roku 2025 jde logicky opačným směrem. Pokud bude cyklické oživení zahraniční investiční poptávky pomalejší a strukturální problémy německého automotivu se naplno odrazí i v Česku, může mít domácí ekonomika v příštím roce problém. Delší kontrakce průmyslu by se mohla navíc odrazit i na výraznějším ochlazení pracovního trhu a nižších útratách českých domácností. Varovný prst ostatně zvedl i poslední výsledek spotřebitelského průzkumu ČSÚ. Domácnosti sice dál hodnotí příznivě stávající finanční situaci, narůstá však podíl domácností obávajících se v následujících 12ti měsících nárůstu nezaměstnanosti. A souběžně s tím bohužel také klesá podíl domácností ochotných realizovat v následujícím roce výraznější nákupy.



*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna se ve svátečním obchodování drží v úzkém pásmu nad 25,10 EUR/CZK a nic výrazného na tom pravděpodobně nezmění ani dnešní obchodování zatížené nízkou likviditou spojenou s efektem konce roku.



Zahraniční forex

Dolaru se s blížícím koncem roku relativně daří. Měnový pár se pohybuje v blízkosti 1,04 EUR/USD a investoři věří, že mu v příštím roce může pomoci kombinace politik nového prezidenta Donalda Trumpa - vedoucí pravděpodobně k vyšší inflaci a silnějšímu růstu.