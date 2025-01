Ceny na konci roku rostly nejvýrazněji od prosince 2023, celoroční inflace však byla nejnižší za 6 let

Spotřebitelské ceny v Česku v prosinci meziročně stouply o tři procenta, inflace tak zrychlila z listopadových 2,8 procenta. Ceny pro spotřebitele se tak zvýšily nejvýrazněji od prosince 2023. Vliv na to měly ceny potravin a bydlení. Meziměsíčně ceny klesly o 0,3 procenta. Za celý loňský rok průměrná míra inflace činila 2,4 procenta, což bylo nejméně za šest let. V roce 2023 byla průměrná inflace 10,7 procenta. Vyplývá to z údajů, které dnes na webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).



Potraviny a nealkoholické nápoje v prosinci meziročně zdražily o 1,7 procenta, částečně to bylo srovnáním s prosincem 2023, kdy ceny meziměsíčně klesly. Ceny vajec v prosinci meziročně vzrostly o víc než třetinu, olejů a tuků o téměř 17 procent , ovoce o téměř šest procent a čokolády a čokoládových výrobků o 28 procent.



Vzhůru šly ceny lihovin meziročně o 3,4 procenta, piva o 4,8 procenta a tabákových výrobků o sedm procent. Zlevnilo víno. Meziroční pokles cen pohonných hmot a olejů v prosinci zpomalil na 2,6 procenta.



"Na meziroční růst cenové hladiny měly v prosinci největší vliv ceny v oddíle bydlení," uvedl ČSÚ. Bydlení, voda, energie a paliva zdražily o 3,9 procenta. Vzrostly ceny nájemného, vodného a stočného, elektřiny a tepla, snížily se u zemního plynu. O téměř pět procent zdražily dovolené s komplexními službami, klesly ceny oděvů o 0,4 procenta a obuvi o 2,3 procenta. Ceny zboží vzrostly úhrnem o 1,7 procenta a ceny služeb o pět procent, uvedl ČSÚ.



"Průměrná míra inflace za?rok 2024 činila 2,4?procenta. Ceny zboží úhrnem v?roce 2024 vzrostly o?0,9?procenta a?ceny služeb o?5,1?procenta," uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá. Celoroční inflace byla naposledy nižší v roce 2018, kdy činila 2,1 procenta. V roce 2022 vystoupala na 15,1 procenta.



Statistici dnes zveřejnili také informace o listopadovém vývoji cen v zahraničním obchodu. Ceny vývozu a dovozu podle nich v tomto měsíci ovlivnilo oslabení koruny vůči euru a dolaru. Ceny vývozu se meziměsíčně zvýšily o 0,9 procenta, meziročně rostly o 4,5 procenta. Dovozní ceny meziměsíčně stouply o 0,8 procenta, meziročně se zvýšily o 2,4 procenta. "V meziměsíčním i meziročním srovnání výrazně rostly ceny elektřiny," uvedl ČSÚ.

Na zprávu ČSÚ navážeme analytickým komentářem.