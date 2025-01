Rozbřesk: Proč lednová inflace rozhoduje o dalším pohybu sazeb ČNB?

Je to právě inflace, která do značné míry rozhodne o tom, jak moc ještě letos poklesnou úrokové sazby. Centrální banka si v prosinci vzala čas na rozmyšlenou a vyhlásila v rámci snižování sazeb “taktickou pauzu” - kromě čísel z reálné ekonomiky (zejména z klopýtajícího průmyslu) pro ni jsou klíčové zejména výsledky inflace. Ta dnešní prosincová zrychlila své meziroční tempo z 2,8 % na 3 %. Meziměsíční tempo vykazuje místo očekávaných +0,1 % pokles o 0,3 %.

Do inflace se promítá efekt cen potravin, které před rokem kvůli nižší DPH i nižším světovým cenám potravin významně zlevnily. Odeznění tohoto efektu vrátí již v prosinci a pak zejména v první polovině roku 2025 na stůl - dle očekávání - svižnou meziroční potravinovou inflaci.



Proti tomu však naštěstí od ledna začne působit síla opačná - výrazné zpomalení energetické inflace, které by mělo pomoci vrátit cenovou dynamiku zpět pod 3 %. Otázkou je jak výrazně a jaká bude struktura inflačních tlaků na přelomu roku 2024 a 2025. Síla lednového čísla je o to větší tím, že nastaví laťku pro inflaci pro celý rok a do značné míry tak ovlivní i inflační očekávání a mzdová vyjednávání. A právě lednový výsledek inflace může rozhodnout o dalším pohybu sazeb v únoru až květnu.



My předpokládáme, že lednová inflace by měla zvolnit na 2,7 %. Co se týká struktury, počítáme s mírnějším efektem lednového přecenění než v posledních letech, avšak věříme, že přetrvá výrazné inflační momentum ve vybraných službách - nájemné, pohostinství a hoteliérství či kultura. Lednové číslo, které dostanou centrální bankéři (jako předběžný odhad) k dispozici až v den únorového zasedání (6. února), tak nabídne směs úlevy (pokles inflace) a přetrvávajícího znepokojení (zdražující služby).



Věříme, že pokles lednové inflace nakonec bude argumentem pro snížení sazeb v únoru o 25bps. Trhy však budou na rozdíl od prosince do poslední chvíle nejisté, protože o výsledku zasedání spolu-rozhodne inflace zveřejněná až v den zasedání. Navíc struktura inflace nebude ani nadále pro centrální bankéře příliš příznivá, a proto předpokládáme po zbytek roku již jen jedno snížení na konečných 3,50 %.





*** TRHY ***



Koruna

Relativně silné payrolls a prudký růst amerických a globálních výnosů zdá se korunu nijak výrazně neohrozil, a ta tak vplula mírně pod 25,10 EUR/CZK. Kombinace relativně silného listopadového maloobchodu a nárůstu prosincové inflace (viz úvodník) se koruně teoreticky může zamlouvat a nevylučujeme lehké rozšíření zisků.



Eurodolar

Prosincové americké statistiky z trhu práce v pátek s velkým náskokem překonaly konsenzus a to prakticky ve všech směrech. Prosincová čísla silně přispívají k pocitu, že prostor Fedu dále snižovat úrokové sazby rychle mizí. Vše navíc zkomplikovaly v pátek odpoledne zveřejněná inflační očekávání amerických domácností, která vzrostla na nejvyšší hodnoty od roku 2008. Není tedy divu, že dolarové úrokové sazby rostou a s nimi eurodolar padá níže a níže.

Americká data a to konkrétně výrobní a spotřebitelská inflace budou hrát klíčovou roli i v nadcházejících dnech.



Akcie

Páteční data byla nečekaně dobrá a ukázala, že trh práce dál nechladne. V takové situaci nebude Fed rozhodně spěchat s dalším uvolňováním politiky a snížení sazeb se jednoznačně odsouvá. Spolu se změnou výhledu pro sazby stouply výnosy dluhopisů, a to logicky hlavně v zámoří. A kromě dluhopisů se dostaly pod tlak také akcie, neboť teze příznivější měnové politiky dostala další trhliny. S&P500 byl dole o 1,1 procenta, Nasdaq ztrácel 1,2 pct.