PwC: Dvě třetiny šéfů českých firem očekávají, že jim tržby letos dále porostou

Dvě třetiny generálních ředitelů českých firem očekávají, že tržby jejich společností letos dále porostou. Číslo je srovnatelné s loňským rokem. Ve střednědobém horizontu jsou ředitelé ještě optimističtější, během tří let věří v růst tržeb 89 procent šéfů. Vyplývá to z průzkumu PwC CEO Survey, který letos vznikl pošestnácté a odpovídalo v něm 190 ředitelů.



"V našem průzkumu se dlouhodobě potvrzuje korelace mezi pozitivními očekáváními šéfů firem ohledně růstu jejich firem a vývojem ekonomiky. A ředitelé jsou letos nakloněni tomu, že je čeká dobrý rok a negativní vlivy z posledních pěti let je již nebudou tolik omezovat. Byť velké nejistoty nyní vzbuzují kroky Donalda Trumpa, jehož prezidentství se do našeho prosincového průzkumu propsalo jen částečně," uvedl řídící partner PwC Jiří Moser.



Téměř čtvrtina generálních ředitelů chce vyšších výnosů firmy dosáhnout zavedením nového výrobku či služby, 23 procent spoléhá na růst na domácím trhu a 15 procent na expanzi v zahraničí. Díky zvýšení cen a marží chce letos růst jen sedm procent firem, ještě předloni to byla víc než pětina firem.



Hlavním problémem českého byznysu nadále zůstává nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Ten jako největší riziko uvádí 89 procent šéfů, meziročně o pět procentních bodů více. S tímto rizikem souvisí i druhá největší obava z pokračujícího tlaku na růst mezd, kterého se bojí 81 procent manažerů.



"Šéfové českých firem se bojí, že neseženou kvalifikované zaměstnance a že je nedokáží dostatečně ohodnotit. Výrazně více ředitelů současně připouští, že jejich firma bude víc nabírat než propouštět, což signalizuje, že úroveň nezaměstnanosti zůstane v Česku i v letošním roce velmi nízká, dost možná i nadále nejnižší v EU," řekl analytik PwC Dominik Kohut.



Počet zaměstnanců bude podle něj klesat hlavně u méně kvalifikovaných profesí, které společnosti dokáží nahrazovat umělou inteligencí a dalšími technologiemi. Zvýšit počet zaměstnanců alespoň o pět procent chce letos 46 procent firem, zatímco podobně velký pokles chystá jen 15 procent společností.



Mezi přetrvávající hrozby patří i nadále geopolitická rizika s 80 procenty a přílišná regulace se 75 procenty. Naopak obavy z vysoké inflace či drahých energií už firmy proti minulým průzkumům téměř netrápí. Inflace se bojí 59 procent ředitelů, zatímco před dvěma lety to bylo 90 procent.