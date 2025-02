Cena zlata kvůli obavám z obchodní války poprvé překročila 2900 dolarů za unci

Cena zlata dnes pokračuje v růstu a poprvé překonala hranici 2900 dolarů (přes 70.000 Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Vzhůru ji tlačí obavy, že plány amerického prezidenta Donalda Trumpa v oblasti cel vyvolají globální obchodní válku.

Krátce po 14:00 SEČ vykazovala cena zlata podle údajů agentury Bloomberg narůst o 1,5 procenta a pohybovala se v blízkosti 2904 dolarů za unci. Od začátku roku si tak připisovala přes deset procent. Přes den se vyšplhala až na téměř 2907 USD. Trump o víkendu uvedl, že hodlá uvalit dodatečné 25procentní clo na dovoz oceli a hliníku do Spojených států. Už dříve uvalil dodatečné desetiprocentní clo na veškerý dovoz z Číny. Zlatu nyní na vyšší úrovně pomáhají nová cla ve výši 25 procent na ocel a hliník. Clům se pravděpodobně nevyhne ani Evropa.

S Čínou již jsou USA prakticky v obchodní válce, když Čína oznámila odvetná cla na energetické produkty z USA. Investoři nyní čekají na údaje o lednovém vývoji inflace ve Spojených státech, které ve středu zveřejní americká vláda. Doufají, že si díky nim budou moci učinit lepší představu o dalším vývoji úrokových sazeb v USA.

"Pokud by nové údaje o inflaci byly vyšší, než se očekává, oddálilo by to další snížení sazeb ze strany Fedu. To by mohlo vést k vybírání zisků u zlata," uvedl analytik Han Tan ze společnosti Exinity Group. Vysoké úrokové sazby jsou pro cenu zlata nepříznivé, protože prohlubují jeho nevýhodu proti investicím přinášejícím úroky, jako jsou například dluhopisy.



Americká centrální banka (Fed) v lednu podle očekávání ponechala svou základní úrokovou sazbu beze změny v pásmu 4,25 až 4,50 procenta. Přerušila tak snižování úrokových sazeb, které zahájila v září loňského roku.



(Zdroj: čtk, Bloomberg, Patria)