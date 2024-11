Invesco: Říjnová výkonost zlata v centru pozornosti

Další eskalace konfliktu na Blízkém východě spolu s větší nejistotou kolem prezidentských voleb v USA podpořily v říjnu cenu zlata a převážilo to negativní dopady silnějšího amerického dolaru a vyšších výnosů Treasuries. Drahý kov tak opět zaznamenal nové rekordy a měsíc zakončil na hodnotě 2 744 amerických dolarů za unci, což představuje nárůst o 4,2 % za měsíc a 33,0 % od začátku roku. Zlato bylo v roce 2024 zatím jedním z nejvýkonnějších aktiv, píše ve své zprávě společnost Invesco.

Data od World Gold Council potvrdila to, na co jsme upozorňovali již několik posledních měsíců, a sice že toky do burzovně obchodovaných produktů (ETP) krytých zlatem se v poslední době celosvětově dostaly do kladných čísel, přičemž čistý příliv v Q3 byl prvním takovým čtvrtletím od počátku roku 2022. Celková poptávka po zlatě vzrostla o 5 % ve srovnání se 3. čtvrtletím loňského roku a 1 313 tun spotřebovaného zlata bylo rekordní množství pro třetí čtvrtletí.

Graf 1: Cena zlata v průběhu měsíce

Cena zlata se v prvním říjnovém týdnu, kdy uplynul rok od útoku Hamásu na Izrael, příliš nezměnila. Začala posilovat 10. října v reakci na data o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA (258 000 oproti očekávaným 230 000), která zvyšovala pravděpodobnost snížení sazeb Fedu v listopadu. Zintenzivňování napjatých vztahů mezi Izraelem a Hizballáhem nadále zvyšovalo cenu tohoto vnímaného „bezpečného přístavu“ a ta nakonec 30. října dosáhla maxima 2 788 USD.

Na konci října zlato část zisků odevzdalo, částečně v reakci na růst výnosů amerických státních dluhopisů v průběhu měsíce. Připomeňme, že vyšší výnosy Treasuries zvyšují náklady příležitosti držby neúročeného aktiva, jakým je zlato.

Graf 2: Cena zlata a reálné výnosy treasuries



Cena zlata a reálné výnosy dluhopisů

Reálné výnosy v říjnu vzrostly o 36 bazických bodů, protože inflace dál ochlazovala (mimo sekci bydlení a některé další oblasti) a nominální výnosy se posunuly výše. Výnos amerických desetiletých státních dluhopisů dosáhl ke konci měsíce 4,3 %, což je nejvyšší úroveň od konce července, zatímco výnos dvouletých amerických státních dluhopisů se ke konci října pohyboval těsně pod hranicí 4,2 %. U obou splatností jsme zaznamenali od začátku října k růstu výnosu o 50 bazických bodů.

Graf 3: Cena zlata a americký dolar

Americký dolar v říjnu posílil, přičemž index DXY za měsíc vzrostl o 3,2 %. Po nedávném oslabení se americký dolar v průběhu měsíce odrazil zpět v reakci na silnější ekonomická data z USA spolu s oslabením konkurenčních měn včetně JPY a EUR.

Co sledovat?

Jednoznačné výsledky amerických voleb odstraňují část prémie za nejistotu, která byla do ceny zlata započítána, takže nyní bude vhodné sledovat další podrobnosti o případné Trumpově politice, která může mít dopad na faktory ovlivňující cenu zlata, jako je inflace, americký dolar a federální deficit. Předseda Fedu Powell uvedl, že výbor pro stanovení sazeb nebude na základě výsledku voleb měnit svá měnověpolitická rozhodnutí, takže investoři by se měli nadále soustředit na vývoj inflace a trhu práce, aby mohli posoudit potenciál pro další snížení sazeb. Sledujte také situaci na Blízkém východě i na Ukrajině, kde se Trump chystá splnit svůj slib ukončit války, a vyjádření přicházející z Číny a potenciálně i dalších exportních zemí ohledně cel.