Řetězci McDonald's klesl zisk, tržby v USA se snížily nejvíce za pět let

Americkému řetězci restaurací rychlého občerstvení ve čtvrtém čtvrtletí klesl čistý zisk o jedno procento na 2,01 miliardy USD (48,9 miliardy Kč). Tržby ve Spojených státech se kvůli výskytu bakterie E.coli propadly nejvíce za téměř pět let, tržby ze zahraničí se však zlepšily a pomohly firmě zmírnit negativní dopad poklesu na domácím trhu. Vyplývá to ze zprávy, kterou dnes firma zveřejnila. Akcie v reakci na zveřejněná čísla rostou v premarketu o 1,4 %.



Srovnatelné tržby v USA, tedy tržby v provozovnách otevřených nejméně rok, se ve čtvrtletí snížily o 1,4 procenta. To byl nejprudší pokles od vrcholu pandemie nemoci covid-19 před téměř pěti lety, kdy restaurace omezily provoz. Analytici podle společnosti LSEG čekali pokles o 0,4 procenta.



Poptávku snížila krátká epidemie bakterie E.coli, která donutila firmu pozastavit prodej hamburgerů Quarter Pounder v pětině ze 14.000 restaurací v USA. Spotřebitelé si ale také stále dávají pozor na výdaje.



V zahraničí, na trzích, kde firma neprovozuje restaurace přímo, ale poskytuje tam licence na jejich provoz, se srovnatelné tržby zvýšily o 4,1 procenta. Firma zaznamenala vysoký růst na Blízkém východě, kde se naopak v posledních letech potýkala s problémy, a také v Japonsku.



Celkové tržby se snížily na 6,39 miliardy z 6,4 miliardy USD předloni. Srovnatelné tržby se ale o 0,4 procenta zvýšily. Překonaly tak očekávání analytiků, kteří čekali jejich pokles.



Podobně jako rivalové v rychlém občerstvení Yum! Brands a Wendy's i loni zvýšil počet časově omezených nových a výhodných nabídek ve snaze povzbudit k nákupům zákazníky, kteří dávají přednost stravování doma. Firma prodloužila do prosince nabídku jídla za pět USD a v říjnu představila mimo jiné kuřecí Big Mac.



Návštěvnost restaurací se ve čtvrtém čtvrtletí meziročně zvýšila, průměrná útrata na zákazníka ale klesla. Analytici upozorňují, že přílišná závislost podniku na slevách by mohla v budoucnu tlačit na marže, uvedla agentura Reuters. Analytik BTIG Peter Saleh odhaduje, že slevy nyní tvoří více než třetinu tržeb.