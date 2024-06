Dalio zařadil americko-čínskou „ekonomickou válku“ mezi hlavní globální rizika. Doporučuje diverzifikaci portfolia

Podle investora Raye Dalia budou vnitřní konflikty „symbolem letošního roku“, a to zejména v otázce, zda výsledek amerických voleb přijmou obě strany. Politika administrativy řízené Donaldem Trumpem by byla velmi odlišná od té demokratické, řekl ve středu Dalio během videoprojevu na Greenwich Economic Forum v Hong Kongu. Ale v protičínské politice však mezi oběma stranami panuje široká shoda. "Existuje velké riziko ekonomických sankcí, které by byly pro svět opravdu hrozné," řekl miliardář, investor a zakladatel Bridgewater Associates.



Podle Dalia svět vstupuje do období větších rizik na pozadí obrovského vytváření dluhů, vnitřních konfliktů, které ve vyspělých zemích nemají obdoby, a velmocenských střetů. K tomu se přidávají přírodní katastrofy, jejichž potlačení by stálo 8 % ročního globálního hrubého domácího produktu, pandemie a největší průmyslová revoluce poháněná umělou inteligencí. Nejistoty vyžadují účinnou diverzifikaci investic napříč zeměmi, měnami i třídami aktiv. "Síla diverzifikace je větší i než síla dobrého rozhodování," dodal.



Při pohledu do historie, „předcházela ekonomická válka vojenskému válčení,“ řekl. I když s největší pravděpodobností nedojde k žádné bezprostřední formě vojenského konfliktu, v otázce Tchaj-wanu nebude politika jedné Číny „trvat věčně“. To vyvolává otázky mezinárodních investorů ohledně toho, zda doplatí na kroky podniknuté jejich vlastní vládou. "Američtí investoři investující v Číně by mohli zažít negativní důsledky ze strany jejich vlád," řekl Dalio.



Tyto obavy se letos odrážejí na klesajícím akciovém trhu v Hongkongu i na pevnině, uvedl Dalio. Nyní jsou čínská aktiva za velmi atraktivní cenu, řekl s tím, že Bridgewater si v posledních pěti letech, co tam působí, vedl velmi dobře a zdůraznil, že existují efektivní způsoby, jak investovat v Číně.

A i když plánuje i nadále investovat v USA a Číně, které jsou podle něj jedinými velkými hráči v revoluční nové technologii, upozornil i na neutrální státy, jako jsou ty na jihovýchodě Asie, na Indii a dokonce i na Střední východ. Ve válce si neutrální země často vedou dokonce lépe než vítěz. Klíčem je při diverzifikaci věnovat pozornost „kvantitě“.



Dalio upřednostňuje akcie před dluhopisy, protože se bojí, že nebudou schopny poskytnout adekvátní výnosy. Centrální banky vlastní spoustu dluhopisů a sedí na ztrátách, řekl a dodal, že možná budou muset tyto ztráty monetizovat, což je klasický inflační důsledek pozdního cyklu. Zlato by podle něj mělo být v portfoliu investorů, protože je to třetí největší rezervní měna, hned za dolarem a eurem.

Zdroj: Bloomberg