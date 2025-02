Zadrhutý akciový trh se obává o hospodářský růst, zatímco titulkům dominují Trumpova cla

Akciový trh je spíše klidný, ale nezdá se, že by na něm panovala pohoda. V hlučném a rychle se měnícím zpravodajském prostředí šly akcie minulý týden převážně do strany, a v pátek klesly téměř o 1 %. Prodlužuje se tak tříměsíční rozpětí, během kterého se index S&P 500 neobchodoval o více než 3 % nad nebo pod svým závěrem od druhého dne po volbách v USA.



Index drží poblíž úrovně 6 000 bodů protichůdné proudy hluboce rozděleného trhu, na kterém se akcie a sektory pohybují svou vlastní cestou spíše než jako ucelený blok. To pomáhá vysvětlit, proč index volatility CBOE S&P 500 (VIX) v posledních týdnech testoval své poslední dno blízko 15. Mají to investoři chápat jako odolnost, únavu nebo zmatek?



Od každého trochu, s největší pravděpodobností. Tržní aktivita naznačuje, že investory utěšuje odolná ekonomika a konsenzus se jen tak nevzdá své víry v nadcházející kombinaci politik „příznivých pro růst“. Ale opatření zahrnující cla, imigrační změny, omezování programů výkonných orgánů a nakonec i daňový a výdajový balíček podkopaly důvěru trhu v bezprostřední růst ekonomiky.



Mnohé z tzv. „Trump trades“, které počítaly se silným růstovým impulsem pro ekonomiku, do značné míry odezněly. Index firem s malou kapitalizací Small-cap Russell 2000 se vrátil na úroveň z poloviny října. A jak je vidět na grafu níže, také průmyslový sektor vůči širšímu trhu klesl dolů.





Selektivnost je také vidět na klesajícím podílu velkých akcií, které zůstávají v technickém vzestupném trendu. Tento graf od společnosti Strategas Research ukazuje, že procento těchto akcií kleslo těsně pod 60 %, což je nejnižší hodnota za více než rok.







Proměnlivé celní hrozby aktuálně hýbou taktickými obchody i náladou veřejnosti. Minimum na indexu S&P 500 minulý týden přišlo necelou hodinu po pondělním otevření trhů, kdy byla čerstvě uvalena 25% cla na Kanadu a Mexiko. Růst o 3 % v nadcházejících dnech nakonec v pátek ráno posunul index S&P 500 na 6 100 bodů, kde se nachází vzestupná rezistence.



To bylo těsně předtím, než spotřebitelský průzkum University of Michigan ukázal velký skok v inflačních očekáváních, téměř jistě spojený s obavami z cel, načež akcie otočily. A klesly ještě níže poté, co prezident Trump slíbil „reciproční cla“ na země, které nyní uvalují cla na americké zboží.



"Strach o růst"



I přes každodenní přestřelku titulků investoři jako skupina chápou, nebo by měli chápat, že ať už konečná cla budou nebo nebudou zavedena, pravděpodobně nebudou rozhodujícím faktorem pro to, jestli ekonomická expanze a býčí trh přetrvají. Obchodní bilance se zbožím není pro trajektorii celé americké ekonomiky v daném roce zásadní. S cly trh spíše zachází jako s „válkou volby“, která může mít pozitivní konec, ale tady a teď hrozí, že zarazí klín do soukolí obchodu a vmete strach do očí generálních ředitelů a alokátorů kapitálu.



A agresivní celní válka by mohla být dalším polínkem do ohně „strachu o růst“. Páteční počet pracovních míst za leden ve výši 145 000 byl slabý, i když v zásadě „v pořádku“ vzhledem k revizím platů za předchozí měsíce směrem nahoru, výkyvům počasí a poklesu míry nezaměstnanosti. Ale spolu s pomalou mírou náboru v průzkumu JOLTS a vlažným nárůstem zaměstnanosti mimo služby a veřejný sektor to naznačuje nízkou rychlost na trhu práce.



Trh navíc vstoupil do roku 2025 naceněný na dobrý scénář, s vysokými očekáváními investorů, takže je těžké je příjemně překvapit. Celkový růst zisků byl prozatím silný, s obvyklým poměrem lepších výsledků oproti prognózám.



Stratég Venu Krishna vypočítal, že „medián nedostatečného zisku (-3,3 %) mezi společnostmi s výsledky pod konsensem trhu, nebyl o moc horší než v posledních čtvrtletích. Navzdory tomu byly reakce cen akcií výrazně horší, když průměrný pohyb po zveřejnění byl v reakci na nedostatečný zisk na akcii téměř o jeden procentní bod nižší, než je dlouhodobý průměr“.



Krishna dodává, že revize odhadů zisků za první čtvrtletí mimo technologický sektor jsou o procentní bod slabší, než je historická norma, a dochází k závěru, že „trhy si najdou do konce této výsledkové sezóny spoustu věcí, ve kterých se dá vrtat“.



Velká sedmička odchází



Alphabet klesl o 9 % a minulý týden ztratil 4 % i po solidních výsledcích, ale investoři reagovali na utlumený výhled a radikálně vyšší plány kapitálových výdajů.



Velká sedmička jako skupina předstihla index S&P 500 o šest procentních bodů těsně před „jestřábím snížením sazeb“ Fedu 19. prosince. Od té doby je trh zatím na těchto jménech čím dál méně závislý (jak několik měsíců tvrdil konsenzus,) i když šel celkový index od té doby do strany.





Dav volající po inkluzivnějším trhu upozorňuje na to, že akcie mimo těchto sedm dominantních technologických lídrů vypadají podstatně levněji. Ano i ne. I když tu je slušná propast mezi forwardovým poměrem PE sedmi obrů a „ostatních 493“ jmen, v absolutních číslech se zbytek trhu obchoduje na 19násobku, což je nad historickými průměrnými hodnotami.



Samozřejmě, ocenění neříká, co přijde dál. A právě teď nejaktivnější drobní investoři nadále bombardují trh agresivními nákupy svých oblíbených jmen. Objem na oblíbené akcii drobných investorů Palantir Technologies byl v pátek téměř dvojnásobný než na Applu, společnosti, která má 13násobnou tržní hodnotu, a to bez žádných čerstvých zpráv, kromě prudkého růstu cen na akciích Palantiru samotného, jehož akcie se za týden vyšplhaly nahoru o 38 % a za poslední rok o 370 %.



Akcioví analytici vypočítali, že sentiment drobných obchodníků byl na základě metrik toků ve středu nejvyšší zaznamenaný. A dokonce „vyšší než vrchol meme mánie v roce 2021“. V bezprostředním horizontu následujících dvou týdnů po takových extrémech má trh podle tendenci v průměru podávat dobré výkony v maloobchodních nákupech, po čemž signál ztratí jakoukoli hodnotu.



(Zdroj: CNBC, JPMorgan)