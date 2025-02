Index: Byty loni ve 4. čtvrtletí zdražily mezičtvrtletně o 5,8 procenta

V posledním čtvrtletí loňského roku zdražily byty v Česku mezičtvrtletně o 5,8 procenta. Průměrně tak metr čtvereční stál 110.100 korun, o 6000 korun více než ve třetím čtvrtletí. Ceny rostly v pěti ze 14 krajů, v ostatních stagnovaly nebo klesaly. Nejvíce ceny bytů vzrostly v Královéhradeckém a Karlovarském kraji. Naopak výraznější zlevnění oproti třetímu čtvrtletí byl zaznamenán v Jihočeském a Plzeňském kraji. Vyplývá to z dat Deloitte Real Index, který pravidelně vydává poradensko-technologická společnost Deloitte. Podle nich se za celý loňský rok prodalo méně bytů než v roce 2023.



"Trh a zejména poptávku ve čtvrtém kvartálu ovlivňovaly mírný růst ekonomiky, investiční zájem o nemovitosti, omezená nabídka a stále poměrně vysoké úrokové sazby hypoték, které limitovaly dostupnost financování bydlení. Přestože základní úroková sazba klesala, na výši úrokových sazeb hypotečních úvěrů se to neprojevilo tak rychle, jak se očekávalo," řekl ředitel nemovitostního a stavebního oddělení v Deloitte Petr Hána.



Byty v ČR zdražují dlouhodobě, koncem roku ale růst cen podle dat společnosti zrychlil. Ve třetím čtvrtletí vzrostly ceny oproti jaru o 2,4 procenta, tedy o 3,4 procentního bodu méně než v posledním čtvrtletí roku 2024. Průměrný procentuální růst cen přitom podle indexu způsobilo výrazné zdražení jen v několika českých krajích. V Královéhradeckém kraji koncem roku ceny bytů mezičtvrtletně vzrostly o 14,7 procenta a v Karlovarském kraji o 7,3 procenta. O sedm procent vzrostla jejich cena na Vysočině o 1,9 procenta ve středních Čechách a o 1,4 procenta v Praze.



Naopak v Jihočeském kraji byty zlevnily mezičtvrtletně o 8,2 procenta a na Plzeňsku o šest procent. O 4,5 procenta ale klesla jejich cena také ve Zlínském kraji a o 3,2 procenta v Jihomoravském kraji. Mírný pokles byl zaznamenán také v Olomouckém a Pardubickém kraji, na Ústecku, Liberecku a v Moravskoslezském kraji ceny mezičtvrtletně stagnovaly.



Nejdražší byty byly koncem roku i nadále v Praze, kde metr čtvereční průměrně stál 139.900 korun. Po hlavním městě následoval Jihomoravský kraj s druhým největším městem Brnem, kde se metr čtvereční nabízel za 108.000 Kč, a Středočeský kraj s průměrnou cenou 89.800 Kč za metr čtvereční. Naopak nejnižší ceny zůstaly nadále v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Na Ústecku stál metr čtvereční průměrně 38.500 Kč, na Karlovarsku 51.100 Kč a na Ostravsku 52.200 Kč.



V roce 2024 se podle dat Deloitte v Praze, krajských městech ČR a vybraných lokalitách Středočeského kraje prodalo více než 22.000 bytů za 137,7 miliardy korun. Ve srovnání s rokem 2023 to je o 2000 bytů méně, ale objem trhu meziročně vzrostl o více než tři miliardy korun. V meziročním porovnání rostly ceny nejvíce v Ostravě, Plzni a Zlíně. Pardubice byly jediným městem, kde cenová hladina meziročně klesla, a to o procento. V Českých Budějovicích trh v loňském roce stagnoval.