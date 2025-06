V Česku se loni postavilo 30 tisíc bytů, o 20 procent méně než v roce 2023

V Česku se loni postavilo 30.274 bytů, co je meziročně propad o 20,5 procenta. Nejvíce stavebníci jich dostavěli v Praze a ve Středočeském kraji. Polovina z nich vznikla v rodinných domech a více než třetina v domech bytových. V obou případech byl pokles o pětinu, uvedl dnes Český statistický úřad ČSÚ na svých webových stránkách. Z dat ČSÚ vyplývá, že investiční náklady na výstavbu nových bytů výrazně vzrostly. Velikost dostavěných bytů oproti roku 2023 mírně vzrostla.



Praha jako jediný z krajů zaznamenala mírný nárůst počtu dokončených bytů. Celkem se v hlavním městě postavilo 6489 nových bytů, v roce 2023 jich bylo o 79 bytů méně. Ve Středočeském kraji v roce 2024 stavebníci dokončili 4951 bytů, což je podle ČSÚ meziročně pokles o čtvrtinu. Největší meziroční pokles byl v Jihomoravském kraji, kde loni vzniklo 3300 bytů, což je meziročně propad o 37 procent. Nejméně bytů se dokončilo v Karlovarském a Libereckém kraji.



"Pokles přitom nastal ve všech kategoriích bytové výstavby. V případě rodinných a bytových domů se úbytek pohyboval shodně kolem 20 procent, nepatrně lépe na tom byly nástavby, přístavby a vestavby k nim,“ uvedla Silvie Lukavcová z oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ.



Nové rodinné domy se podle ČSÚ stavěly průměrně 45 měsíců, což bylo o pět měsíců déle než v roce 2023. U bytů v bytových domech se doba výstavby prodloužila v průměru o dva a půl měsíce. Velikost nových bytů v rodinných domech se mírně zvětšila na 138,8 metru čtverečního užitné plochy a 92,5 metru čtverečního obytné plochy. U bytů v bytových domech vzrostla obytná plocha v průměru na 50,2 metru čtverečního, ale celková užitná plocha se mírně zmenšila na 64,8 metru čtverečního.



Průměrný počet místností se meziročně nezměnil, stejně jako v roce 2023 také v loňském roce převládaly čtyřpokojové byty v rodinných domech a dvoupokojové v domech bytových. Výraznější byl podle dat úřadu nárůst investičních nákladů, který u bytů v rodinných domech činil meziročně o sedm procent více a pět procent více u bytů v domech bytových.



Podíl zděných a dřevěných nosných konstrukcí podle ČSÚ byl obdobný, jako je dlouholetý průměr. Zděná konstrukce byla u 83,8 procenta nových rodinných domů, dřevěnou konstrukci mělo 13,6 procenta domů. Dvě třetiny domů měly připojení na plynovodní síť, zbývající třetina připojena nebyla. Nejvíce se stavěly nemovitosti v energetické třídě náročnosti budov třídě B, i když jejich podíl podle ČSÚ v posledních letech klesal. Oproti roku 2023 vzrostl počet domů řazených do nejvyšší třídy A o tři procentní body, počet domů spadajících do třídy C mírně klesl na 29 procent.