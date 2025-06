Čistý zisk Metrostavu v loňském roce vzrostl o 53 procent na 1,7 miliardy korun

Čistý zisk stavební skupiny Metrostav v loňském roce vzrostl meziročně o 53 procent na 1,7 miliardy Kč. Provozní výnosy, tedy příjmy pocházející z hlavní činnosti, stouply o 11 procent na 57,3 miliardy Kč. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti, kterou má ČTK k dispozici. Valná hromada skupiny dnes schválila vyplatit dividendu 55 korun za akcii.

Skupinu Metrostav tvoří 82 firem působících ve stavebnictví a developmentu a službách spojených s těmito odvětvími. Kromě samotné akciové společnosti Metrostav je to například stavební firma Subterra nebo společnost Metrostav Development. Hlavními akcionáři skupiny jsou společnosti DDM Group, která drží nadpoloviční podíl, a firma DOAS SK. V roce 2024 zaměstnávala skupina Metrostav přibližně 6800 lidí, více než předloni.



"Naše společnosti si udržely solidně zaplněný zásobník práce a úspěšně se zapojily do realizace nových projektů i získávání dalších zakázek,“ řekl akcionářům prezident skupiny Metrostav František Kočí.



Mezi nejdůležitější počiny skupiny v roce 2024 patřily podle výroční zprávy dokončení stavby obchodního domu Máj v Praze nebo dokončení rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice hlavního nádraží v Plzni. Oba projekty obstarávala mateřská akciová společnost Metrostav. Subterra pak finalizovala modernizaci trati mezi Střelicemi a Zastávkou u Brna. Zároveň také pokračovala na výstavbě trasy pražského metra D v úseku zastávek Pankrác a Olbrachtova.



Na některých větších projektech pracovala také dceřiná společnost Metrostav DIZ. Ta uzavírá za Metrostav řadu veřejných zakázek po roce 2022, kdy soud firmě Metrostav a.s. zakázal na tři roky pracovat na veřejných zakázkách kvůli kauze spojené s uplácením bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha. Metrostav DIZ pracovala například na výukovém centru Univerzity Karlovy na pražském Albertově, modernizovala krajskou nemocnici v Liberci či rekonstruovala stropní desky stanice metra Florenc.



Své hlavní projekty v zahraničí prováděla skupina prostřednictvím dceřiných společností BeMo Tunnelling a skandinávské dceřiné společnosti Metrostav Norge. Z důvodů změn v podnikatelském prostředí a úbytku vhodných zakázek skupina omezila své aktivity ve Švédsku. V Maďarsku pak Subterra z podobných důvodů prodala celý podíl ve společnosti Subterra Raab a své aktivity na tomto trhu ukončila. Dále Metrostav působil v Polsku, Německu a dalších zemích. Celkové práce v zahraničí v roce 2024 činily zhruba 15 procent konsolidovaného obratu skupiny.



Samotná mateřská společnost Metrostav v roce 2024 podle výroční zprávy nedosáhla na českém stavebním trhu srovnatelného obratu jako v letech 2023 a 2022. Zvýšil se jí ale hrubý zisk. Tržby mateřské společnosti loni činily 14,45 miliardy korun, zhruba o 19 procent méně než předloni. Oproti roku 2022 pak šlo o třetinový pokles. Zisk před zdaněním byl 1,4 miliardy korun, meziročně o 35 procent vyšší a o 44 procent vyšší než v roce 2022. Důvodem poklesu tržeb byla neúčast v soutěžích na objemově významné dopravní stavby. O tyto zakázky se ale ucházely ostatní společnosti koncernu