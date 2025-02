EBRD zhoršila odhad letošního růstu české ekonomiky na 1,9 procenta

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) dnes zhoršila výhled české ekonomiky pro letošní rok. Předpokládá nyní, že hrubý domácí produkt (HDP) České republiky se zvýší pouze o 1,9 procenta, zatímco v září letošní růst odhadovala na 2,4 procenta. Banka to uvedla ve svém novém hospodářském výhledu pro země, ve kterých působí.



EBRD je tak pesimističtější než české ministerstvo financí, jehož prognóza z konce ledna letošní růst odhaduje na 2,3 procenta. Banka předpokládá, že v příštím roce hospodářský růst v Česku zrychlí na 2,4 procenta.



Slovensko by podle nejnovějších prognóz EBRD mělo v letošním roce vykázat stejné tempo hospodářského růstu jako Česká republika. V příštím roce však banka na Slovensku očekává o něco mírnější zrychlení růstu než v Česku, a to na 2,2 procenta.



Nejrychleji rostoucí ekonomikou ze zemí visegrádské čtyřky by mělo v letošním i příštím roce zůstat Polsko. EBRD předpokládá, že polský HDP se letos zvýší o 3,4 procenta, zatímco napřesrok čeká zpomalení růstu na 3,2 procenta. Hospodářský růst v Maďarsku letos podle banky dosáhne dvou procent a napřesrok zrychlí na 2,8 procenta.



EBRD byla založena v roce 1991, aby pomohla bývalým komunistickým zemím střední a východní Evropy a Sovětského svazu při přechodu k tržnímu hospodářství. Nyní působí v několika desítkách zemí v Evropě, Asii a Africe. V březnu 2021 se banka na žádost české vlády rozhodla, že po třináctileté pauze začne opět investovat v České republice.



Odhad letošního hospodářského růstu ve všech zemích, ve kterých působí, dnes EBRD snížila na 3,2 procenta z 3,5 procenta předpokládaných v září. V příštím roce očekává zrychlení růstu na 3,4 procenta.



V Rusku, které má nyní kvůli vojenské invazi na Ukrajinu pozastavený přístup k financím od EBRD, čeká banka v letošním roce zpomalení hospodářského růstu na 1,5 procenta z loňských 4,1 procenta. Napřesrok by pak ruská ekonomika měla podle EBRD růst stejným tempem jako letos.



Odhad letošního růstu ukrajinské ekonomiky banka zhoršila, a to kvůli ruským útokům na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. HDP by se měl letos zvýšit o 3,5 procenta namísto dříve předpokládaných 4,7 procenta. V příštím roce očekává EBRD zrychlení růstu na pět procent.