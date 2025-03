Další krok kryptoměn do mainstreamu, míří do amerických strategických rezerv

Americký prezident Donald Trump podepsal příkaz, který ve Spojených státech umožní vytvořit strategické rezervy z bitcoinů a dalších zabavených kryptoměn. Trump se také zavázal podpořit legislativní úsilí o vytvoření regulačního rámce pro stabilní kryptoměny. Krok, kterým Trump dále posouvá kryptoměnová aktiva do mainstremu, přesto část investorů zklamal. Co to pro trhy s kryptoměnami znamená a jak se k trendu normalizace investování do digitálních aktiv přidat?

Podle Trumpova nařízení si americká vláda ponechá odhadovaných 200.000 bitcoinů, které již úřady zabavily v trestním a občanskoprávním řízení, uvedl Trumpův hlavní expert na kryptoměny David Sacks. "Spojené státy neprodají žádné bitcoiny uložené do rezervy," uvedl Sacks a novou strategickou rezervu přirovnal k "digitálnímu Fort Knox pro digitální zlato". Americká vláda podle Sackse prodala za posledních deset let asi 195.000 bitcoinů za 366 milionů dolarů. Kdyby si je ponechala, měly by nyní hodnotu kolem 17 miliard dolarů.



Trumpův příkaz zmocňuje ministerstva financí a obchodu k vypracování „rozpočtově neutrálních strategií“ pro nákup většího množství bitcoinů do rezervy bez dodatečných nákladů pro daňové poplatníky. Vláda nebude pořizovat další kryptoměny do samostatné zásoby jiných digitálních aktiv nad rámec těch, které byly získány v rámci řízení o zabavení. „U rezervy je cílem dlouhodobé zachování,“ řekl Sacks. „U zásoby je cílem odpovědná správa.“

Pokyn ke zřízení vládní rezervy bitcoinů označila agentura AP za klíčový krok na cestě této kryptoměny k potenciálnímu mainstreamovému přijetí. Trumpovo rozhodnutí zvyšuje důvěryhodnost aktiva, často kritizovaného kvůli své spekulativní povaze a nevhodnosti pro směňování a transakce.

Mezi kryptoměny, které by se mohly dostat do amerických strategických rezerv, by podle Trumpova dřívějšího vyjádření měly kromě bitcoinu patřit také ethereum, XRP, solana a cardano.

„Chci vyjádřit svou silnou podporu úsilí zákonodárců v Kongresu, kteří pracují na návrzích zákonů, jež mají zajistit regulační jistotu pro stablecoiny kryté dolarem a trh s digitálními aktivy,“ řekl následně Trump během setkání s manažery v oblasti kryptoměn v Bílém domě po oznámení zařazení kryptoměn do státních rezerv. „Pracují na tom velmi usilovně.“



Ministr financí Scott Bessent, který se setkání rovněž zúčastnil, uvedl, že hodlá spolupracovat s agenturami a regulačními orgány včetně Úřadu pro kontrolu měny a daňového úřadu na aktualizaci a změně předchozích pokynů. „Budeme usilovat o to, aby USA zůstaly dominantní rezervní měnou na světě, a k tomu využijeme stablecoiny,“ řekl.

Vlažná reakce na Trumpovo rozhodnutí, čekalo se ještě více

Podrobnosti Trumpova plánu nicméně zcela nenaplnily očekávání odvětví. Příkaz naznačuje, že vláda nepoužije peníze daňových poplatníků k financování rozšiřování strategické rezervy největšího digitálního aktiva. Místo toho by byla rezerva kapitalizována bitcoinem, který již federální vláda vlastní. Jakékoli další akvizice by vyžadovaly „rozpočtově neutrální strategie pro získání dalších Bitcoinů za předpokladu, že tyto strategie nepředstavují žádné dodatečné náklady pro americké daňové poplatníky,“ uvádí příkaz. Spojené státy by podle textu nicméně neměly bitcoiny uložené do rezervy prodávat.

Stefan von Haenisch, ředitel mimoburzovního obchodování v Asii a Tichomoří ve společnosti Bitgo zabývající se úschovou kryptoměn, uvedl, že potenciální nedostatek nových nákupů ze strany americých státních institucí zatěžuje kryptoměnové trhy. „Dříve se investoři vrhali na trh v očekávání, že vláda bitcoin bude nakupovat. S tímto posledním vývojem se tyto pozice odprodávají,“ vysvětlil analytik.

Ustanovení kolem nakládání s rezervami ostatních kryptoměn by měla být ještě přísnější, než v případě bitcoinu. Podle Trumpova příkazu by vláda do rezerv nezískávala další kryptoaktiva „nad rámec těch, která získala v rámci řízení o zabavení“. A na rozdíl od požadavku neprodávat žádné Bitcoin, příkaz výslovně poznamenal, že ministerstvo financí „může určit strategie pro zodpovědné řízení, včetně případného prodeje“.

Trumpův přiklon ke kryptu

Trump býval dlouho vůči kryptoměnám skeptický, ale v předvolební kampani radikálně změnil postoj. Bohatí hráči v kryptoprůmyslu mu to vrátili a přispěli na Trumpovu kampaň částkou více než 100 milionů dolarů, připomínají tiskové agentury. Trump před svým znovuzvolením v listopadu loňského roku učinil řadu slibů týkajících se konkrétně tohoto průmyslu s cílem učinit z USA „krypto hlavní město planety“.

Odvětví od té doby zaznamenalo řadu vítězství na Kapitolu, kde zákonodárci představili legislativu vstřícnou ke kryptoměnám, a také napříč také finančními regulačními agenturami, do nichž Trump jmenoval vedoucí pracovníky smýšlející pozitivně ohledně tohoto průmyslu. Komise pro cenné papíry a burzy pak v posledních týdnech pozastavila nebo uzavřela více než 10 vyšetřování a případů týkajících se krypta.

Minulý měsíc pak senátor Bill Hagerty představil legislativu, jejímž cílem je vytvořit předvídatelné regulační prostředí pro stablecoiny, kryptoměny, které jsou uváděny na trh jako méně volatilní než jiné tokeny, protože jejich hodnota je navázána na dolar nebo jiná stabilní aktiva. Podle zastánců by federální regulace dodala této třídě aktiv legitimitu, která by mohla vést k jejich širšímu přijetí. Stablecoiny slouží jako hlavní kanál pro obchodování s kryptoměnami a jsou stále populárnější pro použití v platebních systémech.

Bitcoinové rezervy ve světě i v ČNB

Bitcoin jako devizovou rezervu nyní používají dva státy - Salvador a Bhútán. Salvador v září 2021 jako první země světa zavedl kryptoměnu bitcoin jako oficiální národní měnu, a to vedle amerického dolaru. Na konci letošního ledna ale salvadorský parlament schválil reformu zákona o bitcoinu, podle které už bitcoin nebude oficiální měnou. Bitcoinové rezervy však zůstávají. Vláda v Bhútánu přišla s nápadem zařadit bitcoin do devizových rezerv centrální banky s cílem diverzifikovat devizové rezervy a podpořit hospodářský růst v roce 2020.



O nákupu bitcoinů do devizových rezerv uvažuje guvernér České národní banky Aleš Michl. Bitcoiny by podle něj mohly mít na celkových rezervách ČNB, které nyní činí 140 miliard eur (3,5 bilionu Kč), podíl až pět procent. To by odpovídalo v přepočtu více než sedmi miliardám dolarů. Začátkem února Michl řekl, že bankovní rada ČNB čeká na vypracování analýzy, jejímž cílem je posoudit možnost investic do dalších tříd aktiv. Časový horizont pro vypracování analýzy podle něj není stanoven. Proti Michlovu plánu se postavila prezidentka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová. Uvedla, že bankovní rezervy musejí být likvidní a bezpečné a neměly by být zatíženy podezřením na praní špinavých peněz či další kriminální aktivity.

Následující tabulka ukazuje fondy spravující největší objem aktiv:

Ticker Název ETF Jmění pod správou (mil. USD) IBIT iShares Bitcoin Trust ETF 51598 FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 18044 GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF 17713 ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF 4432 BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF 3642 BITB Bitwise Bitcoin ETF Trust 3484 ETHA iShares Ethereum Trust ETF 2832 ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF 2767

Zdroj: etfdb.com

Náhled do obchodní platformy Patrie pak odhaluje řadu možností, jak do spotových ETF na bitcoin i dalších kryptoměn bez problémů zainvestovat. Nově Patria Finance do svého porfolia obchodovaných krypto ETF zařadila právě instrumenty zaměřené na měny, které by měly zamířit do amerických rezerv, tj. Solana, XRP a Cardano.

Tabulka: Možnosti investice do kryptoměn skrze ETF v obchodní platformě Patria Finance

Zdroj: ČTK, Patria, Bloomberg

