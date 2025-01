ETF na spotový bitcoin v USA mají za sebou úspěšný rok, pomohly bitcoinu k růstu

Loni v lednu americká Komise pro cenné papíry (SEC) schválila burzovně obchodované investiční fondy (ETF) na spotový bitcoin. Ty následně zažily silný růst a přispěly i k výraznému zvýšení ceny bitcoinu. Tato kryptoměna v poslední době těží i z vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách. Předpokládá se, že Trumpova administrativa zaujme vůči kryptoměnovému průmyslu vstřícnější postoj.



Burzovní komise žádosti o spuštění ETF na spotový bitcoin dlouhou dobu odmítala s odůvodněním, že trh s kryptoměnami je náchylný k manipulaci. Nakonec loni 10. ledna dala souhlas se spuštěním 11 fondů. Nové fondy, se kterými se začalo obchodovat 11. ledna 2024, otevřely trh s bitcoinem dalším milionům uživatelů z řad drobných i velkých investorů a přilákaly miliardové investice.



Hodnota fondu iShares Bitcoin Trust provozovaného společností se například za 11 měsíců vyšplhala na více než 50 miliard dolarů (zhruba 1,2 bilionu Kč), napsala agentura Bloomberg.



Současný předseda SEC Gary Gensler je vnímán jako nepřítel kryptoměn. Loni v lednu při schválení ETF na spotový bitcoin vydal varování před riziky souvisejícími s touto kryptoměnou. "Investoři by měli zůstat opatrní kvůli bezpočtu rizik spojených s bitcoinem a s produkty, jejichž hodnota je navázaná na krypto," napsal tehdy.



Trump v předvolební kampani avizoval, že hodlá šéfa SEC vyměnit. Sliboval také, že vytvoří strategické zásoby kryptoměny bitcoin a podpoří její domácí těžbu tak, aby se Spojené státy staly centrem této technologie. Bitcoin i další kryptoměny na Trumpovo vítězství v listopadových prezidentských volbách zareagovaly silným růstem.



Začátkem prosince Trump oznámil, že hodlá do čela SEC jmenovat Paula Atkinse, který je podle agentur považován za zastánce kryptoměn. Burzovní komise už v listopadu oznámila, že Gensler odstoupí z funkce 20. ledna, tedy v den, kdy se Trump ujme prezidentského úřadu.



Cena bitcoinu několik hodin po zprávě o plánovaném jmenování Atkinse do čela SEC poprvé překonala psychologicky důležitou hranici 100.000 dolarů (zhruba 2,4 milionu Kč). Přes 10.000 dolarů se cena bitcoinu poprvé přehoupla v listopadu 2017. V únoru 2021 pak poprvé překonala 50.000 dolarů.



Bitcoin je nejznámější a nejvíce využívanou kryptoměnou. Jeho hlavním znakem je, že nemá žádnou centrální autoritu, která by řídila například množství peněz v oběhu. Bitcoin je navržen tak, aby nikdo, ani autor nebo jiní jednotlivci, skupiny či vlády, jej nemohl ovlivňovat, ničit, padělat, zabavovat účty, kontrolovat peněžní toky nebo způsobovat inflaci.

Investovat do bitcoinových ETF lze hned po jejich uvedení na trh také přes Patria Finance, jak napovídá pohled do platformy Webtrader největšího tuzemského retailového obchodníka s cennými papíry. Jak dokladuje následující náhled, bez problémů lze využít řady možností, jak do spotových ETF na bitcoin (i dalších ETF, týkajících se BTC) zainvestovat. Půjdeme-li sestupně od fondů, spravujících dosud největší objem aktiv pod správou, v nabídce vidíme IBIT, ARKB, BITB, HODL, BTCO nebo BTCW.

Tabulka: Možnosti investice do bitcoinu skrze ETF v obchodní platformě Patria Finance

Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. obecně nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.