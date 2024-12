"Velký den pro kryptoměny". Sněmovnou prošel zákon o digitalizaci finančního trhu

Zavést pravidla regulace trhu s kryptoaktivy a přinést lepší ochranu spotřebitelům má nový zákon o digitalizaci finančního trhu, který dnes schválila Sněmovna. Nad trhem bude dohlížet Česká národní banka. Zákon nyní dostane k projednání Senát. Předloha stanoví například požadavky na odbornou způsobilost. Bude mezi ně patřit i schopnost řádně zákazníkovi vysvětlit povahu kryptoaktiv, informace týkající se této oblasti nebo služeb souvisejících s kryptoaktivy a poskytnout mu doporučení.



Pro přijetí zákona hlasovalo všech 174 přítomných poslanců napříč poslaneckými kluby.



Ministerstvo financí návrh zákona předložilo v souvislosti s očekávaným nabytím účinnosti evropského nařízení označovaného zkratkou MiCA. Nařízení je zatím nejpřísnější mezinárodní standard pro obchodování na trhu s virtuálními aktivy. Zprostředkovatelé se budou muset v EU registrovat a budou muset shromažďovat údaje o prodávajících a kupujících, což má zabránit praní špinavých peněz či zkomplikovat obcházení unijních sankcí. Úřady také díky normě budou moci získat přístup k některým údajům z transakcí.



"Velký den pro kryptoměny v ČR je tu," komentoval hlasování zpravodaj Jiří Havránek (ODS). Připomněl, že cena digitální měny bitcoin se ve čtvrtek poprvé dostala nad hodnotu 100.000 dolarů, tedy asi 2,4 milionu korun. Nastavení příznivé regulace i rychlé licenční řízení podle něj pomůže udržet kryptofirmy v tuzemsku a může motivovat i další, aby se do tuzemska přesunuly. Příznivě se zmínil o českých firmách v tomto oboru. "Zlaté české ručičky v tomto odvětví velmi dobře fungují," poznamenal.



Místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS) podotkl, že z tuzemska pochází řada úspěšných firem, které nabízejí produkty související s kryptoměnami. Nabádal k opatrnosti s tím, že třeba do bitcoinu by měli investovat lidé, kteří tomu rozumějí. Předseda opozičního hnutí Andrej Babiš dnes řekl, že kryptoměny jsou byznys, který chce podpořit. Podporu zákonu vyslovil i místopředseda rozpočtového výboru Jan Hrnčíř (SPD).



Poukazoval na to, že přijímané předpisy představují nejpřísnější mezinárodní standardy pro obchodování s virtuálními aktivy. Kryptoměny podporují i Piráti, řekl předseda jejich klubu Jakub Michálek. Také on se připojil k názoru, že jde o odvětví, v němž mohou být tuzemské firmy úspěšné. "Není to investice pro laiky," varoval poslanec ANO Patrik Nacher a zdůrazňoval nutnost osvěty. Podotkl, že Sněmovna dnes neschvaluje rady jak investovat.



Schválený návrh například stanoví, že kryptoaktiva nepodléhají exekuci na majetek poskytovatele služeb spojených s nimi. Stanoví i postup v případě úpadku poskytovatele služeb. ČNB jako dohledový orgán bude mít právo uložit za porušení pravidel pokutu až 50 milionů korun, případně i zakázat činnost poskytovateli služeb spojených s kryptoaktivy. Povede také seznamy vydavatelů kryptoaktiv, kterým udělila povolení k činnosti nebo kteří získali povolení k činnosti v jiném členském státě EU.



Na návrh rozpočtového výboru umožní novela obchodníkům s kryptoaktivy, tedy licencovaným subjektům pod licencí MiCA nebo s licencí Finančního analytického úřadu pro NFT tokeny, aby měli právo zřídit si v bance bankovní účet. Banka bude mít právo jim za stanovených podmínek naopak tuto službu odmítnout.



Pro daňové osvobození příjmu z prodeje kryptoaktiv vložila Sněmovna do zákona o daních z příjmů tříletý časový test. Osvobozeny budou i do výše 100.000 korun za zdaňovací období.



V související předloze schválila Sněmovna kromě jiného pravidla pro takzvané evropské zelené dluhopisy. Jde o cenné papíry, které slouží k financování technologií šetrných k životnímu prostředí a efektivnímu využívání zdrojů. Prospekt emitenta ve vztahu k evropským zeleným dluhopisům bude schvalovat Česká národní banka a bude orgánem dohledu ve vztahu k dané emisi. Příslušné evropské nařízení má začít platit letos 21. prosince.

Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.