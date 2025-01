Česká národní banka (ČNB) zpracuje analýzu možných investic do dalších tříd aktiv. Na dnešním jednání o tom rozhodla bankovní rada. Do vyhodnocení závěrů analýzy žádné změny v nastavení devizových rezerv nebudou, uvedla dnes centrální banka v tiskovém prohlášení. Guvernér ČNB Aleš Michl tento týden mluvil o možnosti zařazení bitcoinu do devizových rezerv centrální banky.



"V rámci strategie správy devizových rezerv centrální banka v posledních dvou letech posiluje diverzifikaci svých investic. Na návrh guvernéra Aleše Michla ČNB posoudí, zda by bylo z hlediska diverzifikace a výnosu vhodné devizové rezervy rozšířit také o investice do dalších tříd aktiv," uvedla centrální banka. Termín, do kdy bude analýza zpracována, ČNB nezveřejnila.



Michl ve středečním rozhovoru s listem Financial Times uvedl, že předloží bankovní radě plán investic do bitcoinu. Pokud bude schválen, mohly by bitcoiny nakonec mít na celkových rezervách banky, které nyní činí 140 miliard eur (3,5 bilionu Kč), podíl až pět procent.



Analytici v reakci na návrh guvernéra ČNB upozorňovali na to, že bitcoin je výrazně rizikové aktivum, což by mohlo být při jeho zařazení do rezerv problematické. Zároveň by se podle nich mohla ČNB dostávat do určitého střetu s Evropskou centrální bankou, která označuje vnitřní hodnotu bitcoinu za nulovou. Zároveň by ale krok ČNB mohl bitcoin posunout více mezi běžná investiční aktiva.



Zdrženlivě se k možnému zařazení bitcoinu do devizových rezerv staví také ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Novinářům dnes řekl, že centrální banka by měla být symbolem stability a bitcoin není stabilní aktivum. Zdůraznil ale, že rozhodnutí o tomto kroku bude na bankovní radě ČNB.



Bitcoin je nejznámější světová kryptoměna. Za poslední rok zvýšil cenu o 134 procent a v současnosti se obchoduje okolo 101.000 dolarů. V lednu dosáhl rekordních 109.000 dolarů. Do svých devizových rezerv zatím bitcoin zařadily pouze Salvador a Bhútán.