Zlato míří k šestému týdennímu růstu v řadě

Zlato míří k šestému týdennímu růstu v řadě

26.09.2025 12:37
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Zlato se v pátek obchoduje těsně pod svým rekordním maximem a je na cestě k šestému týdennímu růstu za sebou. Stojí za tím jednak zvýšené geopolitické napětí a jednak příliv do ETF krytých drahými kovy.

Spotová cena zlata se v pátek kolem poledne pohybovala poblíž 3 750 dolarů za unci, což znamená, že tento týden narostla o 1,9 procenta. Vrcholu dosáhla v úterý, když se vyšplhala nad 3 791 dolarů.

Žlutém kovu nadále nahrává geopolitické napětí. Evropští diplomaté tento týden varovali Kreml, že NATO je připraveno reagovat na další narušení jeho vzdušného prostoru plnou silou, včetně sestřelení ruských letadel, raket či dronů.

Jen letos už cena zlata vzrostla o 43 procent. Nechává tak daleko za sebou americké akcie. Například hlavní index S&P 500 je od začátku roku v plusu o 12,5 procenta.

zlato

 

Zlatu pomáhá při cestě nahoru silná poptávka ze strany centrálních bank a obnovené snižování úrokových sazeb v USA. Dalším katalyzátorem jsou ETF kryté drahými kovy, jejichž držba je nejvyšší od roku 2022, upozornila agentura Bloomberg. Banky, včetně Goldman Sachs, navíc očekávají, že se rally prodlouží.

Poté, co Fed začátkem tohoto měsíce rozhodl o snížení úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu, objevily se smíšené signály ohledně dalšího směřování měnové politiky. Zatímco předseda centrální banky Jerome Powell zaujímá stále spíše jestřábí postoj, tak třeba místopředsedkyně pro dohled Michelle Bowmanová ve čtvrtek uvedla, že inflace je dostatečně blízko úrovni, jež by ospravedlnila další snížení, a to zejména proto, že trh práce oslabuje.

Jinde se objevují náznaky, že zvýšené ceny zlata už zatěžují poptávku po tomto kovu ve fyzické podobě. Například v Indii má prodej zlatých šperků v Indii během následujících měsíců klesnout o více než čtvrtinu, protože kupující hledají levnější alternativy, uvedla Indická asociace drahých kovů a šperků.


