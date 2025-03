Trump vyvolal rally na kryptoměnách. V amerických rezervách budou XRP, solana a cardano po boku bitcoinu a etheru

Americký prezident Donald Trump už zase mává cenami kryptoměn. Bitcoin od minima z minulého týdne pod 80 tisíci dolary zpevnil do dnešního rána asi o 20 procent, než začal znovu oslabovat. Prudce zpevnily i další kryptoměny v reakci na nedělní oznámení Trumpa, který vyjmenoval digitální měny, jež budou součástí nových strategických rezerv Spojených států.

Trump v příspěvku na své síti Truth Social uvedl, že jeho lednový exekutivní příkaz o kryptoměnách "nařídil prezidentské pracovní skupině, aby pokročila v přípravě strategické kryptorezervy, která zahrnuje XRP, solanu a cardano." Dodal poté, že jádrem rezervy budou bitcoin a ether.

Zatímco v pátek bitcoin obchodoval u 78 tisíc dolarů, dnes se dostal i přes 92 tisíce dolarů. Férově dodejme, že to byla také slova Donalda Trumpa, týkající se zavedení cel, která seslala dříve bitcoin z jeho výšin nad 100 tisíc dolary.

Druhá největší kryptoměna ether měla za posledních 24 hodin k dobru 7,8 procenta a prodávala se bezmála za 2400 USD. Jen za dnešek je ale také ve ztrátě. Ve srovnání s páteční cenou vykazovala růst o deset procent.

Kryptoměna XRP od pátku posílila o 31 procent, solana o 15 a cardano o 69 procent.

To, že součástí rezervy budou také XRP a cardano, je podle obchodníka Andrewa Tu ze společnosti Efficient Frontier překvapivé. Obě kryptoměny v neděli zaznamenaly obrovský nárůst a vedly zisky napříč většinou digitálních aktiv. Kryptoměnový trh od poloviny ledna klesal kvůli zklamání, že Trump nedodržel předvolební sliby o uvolnění regulace.

"Trump právě poskytl trhu vzpruhu, na kterou obchodníci s kryptoměnami čekali," uvedl analytik Matt Simpson ze společnosti City Index. "Zdá se, že veškerá důvěra, která byla minulý týden ztracena, je teď zpět," napsal Simpson a dodal, že pokud nedojde k další vlně výprodeje, mohl by kryptoměnový trh vystoupat na další maxima.

O vytvoření rezervy se zasazují obchodníci s kryptoměnami. Plánují něco na způsob pevnosti Fort Knox, kde je uložena velká část zlatých rezerv Spojených států, která by nakupovala a držela bitcoiny. To by této třídě aktiv poskytlo legitimitu.

Návrhy už procházejí státní a federální legislativou. Jeden senátní návrh zákona, který má podporu republikánů, plánuje nařídit americkému ministerstvu financí, aby nakoupilo milion bitcoinů v hodnotě zhruba 94 miliard dolarů (2,3 bilionu Kč) podle současných tržních cen, napsal deník Financial Times (FT).

Návrhy zákonů narážejí na odpor, nevoli vůči nim vyjadřují i někteří republikánští zákonodárci, kteří tvrdí, že ohrožují prostředky daňových poplatníků. Samotná rezerva vyvolá obavy z možného střetu zájmů. Někteří Trumpovi poradci totiž na kryptoměnovém trhu masivně investují a Trump sám vydal ještě před inaugurací vlastní kryptoměnu, byť podle analytiků šlo spíše o zajímavost.

Pohled do obchodní platformy Webtrader největšího tuzemského retailového obchodníka s cennými papíry Patria Finance napovídá, že kryptoměnová ETF lze snadno online pořídit také v Česku. Půjdeme-li sestupně od fondů, spravujících dosud největší objem aktiv pod správou, v nabídce vidíme IBIT, ARKB, BITB, HODL, BTCO nebo BTCW.

Tabulka: Možnosti investice do bitcoinu skrze ETF v obchodní platformě Patria Finance

Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.