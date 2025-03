V USA začalo platit clo na veškerý dovoz oceli a hliníku, EU zavede protiopatření

Ve Spojených státech začalo platit 25procentní clo na veškerý dovoz oceli a hliníku, informují tiskové agentury. O zvýšení cla rozhodl už dříve americký prezident Donald Trump, podle kterého má opatření zvýšit ochranu amerických producentů. Rozhodnutí vyvolalo rychlou odvetu ze strany Evropské unie.



V úterý Trump oznámil a za několik hodin zrušil plán na zdvojnásobení cla na dovoz oceli a hliníku z Kanady na 50 procent. Pro Kanadu tak platí rovněž 25procentní clo. Plánem na zvýšení cla vůči svému severnímu sousedovi Trump reagoval na pondělní rozhodnutí vlády kanadské provincie Ontario zavést 25procentní přirážku k ceně elektřiny vyvážené do Spojených států. Premiér Ontaria Doug Ford ale v úterý oznámil, že platnost přirážky pozastavuje. Učinil tak po rozhovoru s americkým ministrem obchodu Howardem Lutnickem.



Pětadvacetiprocentní clo se vztahuje na veškerý dovoz oceli a hliníku a rozšiřuje cla na stovky navazujících výrobků, od matic a šroubů přes lopatky buldozerů až po nápojové plechovky. Platí pro všechny země, Trump oznámil zavedení tohoto cla v únoru. Opatření podle jeho administrativy podpoří produkci oceli a hliníku v USA. Zároveň však zvyšuje riziko širšího obchodního konfliktu, upozornila agentura Reuters.



Clo nejvíce zasáhne Kanadu, která je největším zahraničním dodavatelem oceli a hliníku do USA, dále Brazílii, Mexiko a Jižní Koreu. Tyto země využívaly určité výjimky nebo kvóty na bezcelní dovoz, které jsou však nyní zrušeny.



Blízcí spojenci USA - Kanada, Austrálie a Británie - plošná cla kritizovali. Kanada zvažuje reciproční opatření a britský ministr obchodu Jonathan Reynolds uvedl, že "na stole jsou všechny možnosti", jak reagovat v národním zájmu.



Trump v jednu chvíli připustil, že zváží výjimku pro Austrálii s ohledem na roční obchodní přebytek Spojených států s touto zemí. Nakonec tak ale neučinil. Australský premiér Anthony Albanese podle agentury Reuters označil Trumpovo rozhodnutí za neopodstatněné, ale přesto reagoval sdělením, že Austrálie reciproční cla na zboží z USA nezavede. Zrcadlová reakce by podle něj pouze zvýšila ceny pro australské spotřebitele a podnítila inflaci.



Zavedení cel uvítali američtí výrobci oceli, kterým se nelíbilo, že původní Trumpova cla na kovy z roku 2018 byla oslabena četnými výjimkami a kvótami pro jednotlivé země a výjimkami pro jednotlivé výrobky. "Uzavřením těch mezer v celním sazebníku, jež byly léta zneužívány, prezident Trump opět povzbudí ocelářský průmyslu, který je připraven obnovit Ameriku," uvedl prezident Asociace výrobců oceli Philip Bell. Podle něj revize cla zajistí, že výrobci v USA budou moci nadále vytvářen nová, vysoce placená pracovní místa a realizovat vyšší investice s vědomím, že jejich snahy nebudou podkopávat nekalé obchodní praktiky.



Podle nejnovějších údajů se přibližně čtvrtina oceli používané v americkém průmyslu dováží. U hliníku je to více než 40 procent. U sekundárního hliníku, který pochází z recyklovaného materiálu, je toto číslo ještě vyšší. Ekonomové očekávají, že vyšší dovozní náklady prodraží výrobu mnoha průmyslovým podnikům v USA. Zákazníkům tak hrozí vyšší ceny, americkým firmám pokles konkurenceschopnosti v zahraničí.

Evropská unie v reakci na americká cla zavede protiopatření na zboží z USA

Evropská unie v reakci na americká cla na dovoz oceli a hliníku zavede od příštího měsíce protiopatření týkající se amerického zboží v hodnotě 26 miliard eur (650 miliard Kč). Uvedla to agentura Reuters a později ve svém oznámení potvrdila Evropská komise (EK).



Evropská komise okamžitě zareagovala sadou protiopatření. Zaprvé od 1. dubna znovu zavede odvetná cla na americké zboží, jako jsou motocykly, bourbon či lodě. Tato cla pocházejí z prvního Trumpova funkčního období v Bílém domě, v současnosti ale byla pozastavena. Opatření by měla mít hodnotu osm miliard eur (200 miliard Kč). Zadruhé do poloviny dubna EK předloží nový balík dodatečných protiopatření vůči americkému zboží v hodnotě 18 miliard eur (450 miliard Kč).



Pokud jde o dodatečná opatření, komise nyní podle svých slov zahájila konzultace se zainteresovanými stranami v EU a seznam navrhovaným produktů, které by mohly být zasaženy, zveřejnila na stránkách generálního ředitelství pro obchod. Jde o průmyslové produkty, mimo jiné ocelové či hliníkové, dále o textilie, kožené zboží, domácí spotřebiče, domácí nářadí, plasty či výrobky ze dřeva. Ze zemědělských produktů by mohlo jít o drůbež, hovězí maso, některé mořské plody, ořechy, vejce, mléčné výrobky, cukr a zeleninu. Konzultace by měly skončit na konci března.



"Obchodní vztahy mezi Evropskou unií a USA jsou největší na světě. Přinesly prosperitu a bezpečnost milionům lidí, obchod vytvořil miliony pracovních míst na obou stranách Atlantiku. Od dnešního rána Spojené státy uplatňují 25procentní clo na dovoz oceli a hliníku. Toto opatření nás velmi mrzí. Cla jsou daně," reagovala předsedkyně EK Ursula von der Leyenová. Cla jsou podle ní špatná pro podniky a ještě horší pro spotřebitele. Přinášejí nejistotu pro ekonomiku a ohrožují pracovní místa.



"Evropská unie musí jednat tak, aby chránila spotřebitele a podniky. Protiopatření, která dnes přijímáme, jsou silná, ale přiměřená. Protože Spojené státy uplatňují cla v hodnotě 28 miliard dolarů, reagujeme protiopatřeními v hodnotě 26 miliard eur. To odpovídá ekonomickému rozsahu amerických cel," dodala šéfka unijní exekutivy. První krok podle ní přijde 1. dubna, další pak 13. dubna.



"Jsme připraveni vést smysluplný dialog. Pověřila jsem eurokomisaře pro obchod Maroše Šefčoviče, aby pokračoval v jednáních s cílem nalézt se Spojenými státy lepší řešení," doplnila von der Leyenová.



Šefčovič tento týden řekl, že se americká administrativa nesnaží zapojit do jednání s Evropskou unií o odvrácení cel. "Cestoval jsem minulý měsíc do USA a hledal konstruktivní dialog, abych se vyhnul zbytečné bolesti, kterou představují určitá opatření a protiopatření," řekl tehdy novinářům Šefčovič. "Společně jsme identifikovali několik oblastí, které by nám umožnily pokročit kupředu k vzájemnému prospěchu. Nakonec ale, jak se říká, jedna ruka nemůže tleskat. Zdá se, že americká administrativa se nesnaží uzavřít dohodu," dodal.



Dnes eurokomisař pro obchod při tiskovém prohlášení ve Štrasburku zopakoval, že je stále připraven se Spojenými státy vyjednávat a že zavedení cel ze strany USA "hluboce lituje". "Už ve Washingtonu bylo jasné, že Evropská unie nepředstavuje problém, proto jsou tato opatření ještě více neoprávněná. Nemáme jinou možnost, než na ně odpovědět," uvedl Šefčovič.