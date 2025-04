Trump oznámil cla a obrátil trhy: 10% plošně, 20 % EU, 24 % Japonsko, 34 % Čína,…

Americký prezident označil dnešek za jeden z nejdůležitějších dnů v americké historii. Na začátku svého projevu v Růžové zahradě Bílého domu krátce před podepsáním výnosu o zavedení recipročních cel také hovořil o "deklaraci ekonomické nezávislosti". Pak přišla konkrétní sdělení a čísla. Trump oznámil uvalení cel sazbou 10 % plošně na všechny země a jejich vývozy do Spojených států. Následně sazbou ve výši 20 % zatížil EU, 24 % uvalil na Japonsko nebo 34 % na Čínu. Ještě předtím potvrdil 25% cla na dovoz automobilů do USA. Trump řekl, že USA s uvalováním recipročních cel začnou počínaje zítřkem, tedy 3. dubnem.

"Oni to dělají nám, my to uděláme jim, velmi jednoduché," podotkl Trump s odkazem na uvalení recipročních cel. Řekl, že Spojené státy zavedou cla ve stejné výši, jaká platí pro dovoz amerického zboží do daných zemí. "Teď je naše řada prosperovat," vyjádřil také své přesvědčení s tím, že přichází "zlatý věk Ameriky".

Následuje pasáž k jednotlivým zemím: rekordmanem je zatím Kambodža se 49 %, následována Vietnamem se 46 %. Z pohledu klíčových obchodních hráčů Evropská unie 20 %, Čína 34 %, Tchajwan 32 % s jeho dominantními dodávakami polovodičového odvětví v rámci celého světa. Následně Japonsko 24 %, Švýcarsko 31 %. U Velké Británie, u které Trump již dříve uvedl, že by se uvalení extra cel mohla vyhnout, je potvrzena základní plošná sazba 10 %. Příslušný exekutivní příkaz prezident podepsal přímo při svém vystoupení před kamerami.

Agentury Kjódó a Reuters poté s odkazem na nejmenovaného představitele Bílého domu uvedly, že základní clo deset procent pro všechny obchodní partnery vstoupí v platnost 5. dubna. Reciproční cla pak 9. dubna. Deník The New York Times (NYT) s odvoláním na své zdroje následně upřesnil, že základní desetiprocentní clo je už součástí oznámených vyšších recipročních cel vůči některým americkým obchodním partnerům.



Trump při projevu ukázal tabulku se seznamem obchodních partnerů a dvěma sloupci údajů. Prvním byl sloupec s názvem "cla účtovaná USA", včetně "měnových manipulací a obchodních bariér". Vpravo pak sloupec s oznámenými novými americkými cly. Prezident k tomu vysvětlil, že Spojené státy svá reciproční cla určují přibližně jako polovinu částky, kterou prý vůči nim uplatňuje ta která země.



Ve svém projevu Trump používal agresivní rétoriku, když popisoval systém zahraničního obchodu, který Spojené státy pomáhaly vybudovat po druhé světové válce. USA byly podle něj "vyrabovány, vypleněny, znásilněny a vydrancovány" jinými zeměmi.



Zavedení cel má podle něj přinést roční příjmy v řádu stovek miliard dolarů a vrátí do USA pracovní místa v továrnách. Analytici ale varují, že cla představují riziko náhlého zpomalení ekonomiky kvůli výraznému růstu cen. Hrozí také, že cla vyvolají širší obchodní válku.

"Po mnoho let seděli tvrdě pracující američtí občané stranou a další národy se k jejich tíži stávali bohatými a mocnými. Nyní přišel náš čas k cestě za prosperitou," uvedl zhruba Trump během svého vystoupení.

Trump už v únoru zvýšil cla na dovoz z Číny. Zavedl také cla na hliník a ocel a minulý týden oznámil, že zavede 25procentní clo na dovoz automobilů a jejich dílů do USA. To bylo dnes potvrzeno mezi prvními informacemi. Cla na automobily začnou Spojené státy vybírat od 3. dubna, cla na automobilové díly vstoupí v platnost nejpozději 3. května, přesné datum se vláda teprve chystá oznámit. Dnes bylo clo na hliník rozšířeno také na plechovkové pivo a samotné obaly. Analytici odvětví očekávají tvrdý dopad na Constellation Brands kvůli dovozu značek Modelo nebo Corona z Mexika. Pivo představuje více než 80 % posledních kvartálních tržeb.

Americké trhy zakončily obchodování před oznámením Trumpa s mírnými zisky, po oznámení Trumpa však futures pro hlavní americké indexy otočily do ztrát, které jsou viditelné například i skrze ETF. Ta trakující S&P 500, například SPY, odepisují kolem 2 %. U Nasdaqu na příkladu QQQ jsou to více než minus 3 procenta. Rozdivočení vidíme na hlavním měnovém páru EURUSD:

