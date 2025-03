Inflace v Británii v únoru klesla na 2,8 procenta, podle analytiků se brzy zvýší

Míra inflace v Británii v únoru zvolnila na 2,8 procenta z tříprocentního tempa v lednu. Oznámil to dnes britský statistický úřad. Pokles je výraznější, než čekali analytici, kteří ale zároveň upozorňují, že kvůli zdražování energií inflace opět zrychlí. Zpráva o únorovém zmírnění inflace přichází krátce předtím, než ministryně financí Rachel Reevesová předloží pololetní zprávu o plnění státního rozpočtu a výhled na další období.



Ekonomové v anketě agentury Reuters očekávali, že inflace zvolní na 2,9 procenta. Centrální banka podle prognózy ze začátku února očekávala zmírnění na 2,8 procenta.



"To únorové zpomalení je falešnou známkou zlepšení, protože krátkodobé zvýšení cen už nastalo. Příští měsíc se skokově zvýší účty za energie a pojištění, což pravděpodobně zakrátko posune inflaci nebezpečně blízko ke čtyřem procentům," řekl ekonomický ředitel účetního institutu ICAEW Suren Thiru. Centrální banka podle něj bude kvůli cenovým tlakům i nadále opatrná.



"Zatímco květnové uvolnění měnové politiky zůstává na stole, před dalším snížením sazeb budou chtít centrální bankéři posoudit efekt výrazného dubnového zvýšení firemních nákladů a také případná opatření oznámená v jarní zprávě o rozpočtu," dodal.



Zástupce hlavního ekonoma investiční společnosti Aberdeen Luke Bartholomew ale řekl, že centrální banka bude s dnešními údaji spíše spokojena. "Tato zpráva výhled inflace zásadně nemění, ale měla by zachovat volnou cestu pro další snížení úrokových sazeb v květnu," řekl.



Centrální banka očekává, že inflace spotřebitelských cen letos dosáhne vrcholu ve třetím čtvrtletí, kdy se dostane na 3,75 procenta. To by byl téměř dvojnásobek jejího dvouprocentního cíle. Na vině budou pravděpodobně zejména vyšší náklady na energie, regulované ceny pro domácnosti a jízdné v autobusové dopravě.



Inflace ve službách, kterou pozorně sleduje centrální banka, v únoru zůstala na pěti procentech. Analytici čekali, že klesne na 4,9 procenta, naopak centrální banka počítala s růstem, a to na 5,1 procenta. Inflaci podle statistiků brzdily ceny oděvů a obuvi, které poprvé od října 2021 klesly.



Míra inflace v Británii se koncem roku 2022 dostala nad 11 procent a byla nejvyšší za 41 let. Za prudkým růstem cen byly tehdy zejména dražší energie v důsledku nerovnováhy na trzích po začátku invaze ruských vojsk na Ukrajinu.