Inflace v Británii v srpnu nečekaně klesla o desetinu bodu na 6,7 procenta

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v Británii v srpnu nečekaně zpomalilo a míra inflace zvolnila o desetinu bodu na 6,7 procenta. Uvedl to dnes na svém webu britský statistický úřad ONS. Podle analytiků to vyvolává otázku, jaký postoj zaujme britská centrální banka k dalšímu zpřísňování měnové politiky.



Ekonomové v anketě agentury Reuters předpokládali, že inflace vzroste na sedm procent. Zdůvodňovali to citelným růstem cen pohonných hmot a zvýšením daně z alkoholických nápojů.



Překvapivý pokles míry inflace prudce snížil kurz libry vůči americkému dolaru a k euru. Investoři si totiž nejsou už zdaleka tak jistí, že centrální banka ve čtvrtek opět zvýší základní úrokovou sazbu. Část ekonomů se teď domnívá, že nikoliv.



Statistický úřad uvedl, že za zmírněním inflace jsou nižší ceny letenek a ceny za ubytování v hotelech. Ceny potravin pak vzrostly méně než ve stejném období loňského roku.



Centrální banka v srpnu odhadla, že míra inflace za srpen vzroste na 7,1 procenta a pak v říjnu prudce klesne a dostane se zhruba na pět procent. I tak by ale byla stále na více než dvojnásobku dvouprocentního inflačního cíle centrální banky.



Investoři očekávali, že centrální banka ve čtvrtek už popatnácté zvýší základní sazbu, a to na 5,50 procenta z dosavadních 5,25 procenta. Mnozí ekonomové se domnívají, že by to mohlo být poslední zvýšení v cyklu zpřísňování měnové politiky, vzhledem k tomu, že britská ekonomika zpomaluje.