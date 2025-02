Inflace v Británii nečekaně silně vzrostla, v lednu se dostala na tři procenta

Míra inflace v Británii v lednu nečekaně silně vzrostla, z prosincového tempa 2,5 procenta se dostala na tři procenta. Ve své zprávě to dnes oznámil britský statistický úřad. Inflace je tak nyní v Británii nejvyšší za deset měsíců a podle analytiků se patrně bude zvyšovat i nadále.



Analytici v anketě agentury Reuters očekávali, že lednová inflace vzroste na 2,8 procenta. K výraznějšímu růstu přispěly vyšší ceny za dopravu nebo daň, kterou u školného v soukromých školách zavedla labouristická vláda premiéra Keira Starmera.



Pokud se budou ceny dál zvyšovat, bude to znamenat zkoušku dosavadní důvěry britské centrální banky v dlouhodobé snižování inflačních tlaků v ekonomice. Bank of England, jak zní oficiální název britské měnové autority, podobně jako analytici odhadovala inflaci za leden na 2,8 procenta.



Inflace ve službách, která je pro centrální banku klíčovým ukazatelem cenových tlaků, v lednu vzrostla na pět procent z prosincového tempa 4,4 procenta. Ekonomové i centrální banka shodně očekávali, že se tato složka inflace zvýší na 5,2 procenta. Takzvaná jádrová inflace, která nezahrnuje ceny energií, potravin, alkoholu a tabáku, se pak zvýšila na 3,7 procenta z tempa 3,2 procenta o měsíc dříve. Dostala se tak na hodnotu, kterou předpovídali analytici.



Centrální banka očekává, že inflace spotřebitelských cen dosáhne maxima ve třetím čtvrtletí letošního roku, kdy počítá s mírou inflace 3,7 procenta. Očekává totiž vyšší náklady na energie a regulované položky, jako je vodné pro domácnosti. Guvernér centrální banky Andrew Bailey a jeho kolegové však tvrdí, že zpomalení na trhu práce po přechodném zlepšení koncem loňského roku pravděpodobně zamezí vyšším mzdovým požadavkům. A to by snížilo riziko nárůstu inflačních tlaků.



Po zveřejnění čísel o inflaci zpevnil kurz britské libry, později se ale vrátil k výchozím hodnotám. Kolem 09:30 SEČ se libra prodávala za méně než 1,2620 USD a vykazovala pokles přibližně o 0,1 procenta.



Míra inflace v eurozóně se v lednu podle předběžných údajů statistického úřadu Eurostat zvýšila o desetinu bodu na 2,5 procenta. Data za celou Evropskou unii zatím nebyla zveřejněna - v prosinci míra inflace v EU činila 2,7 procenta a zvýšila se z 2,5 procenta, kde byla v listopadu. Inflaci v České republice Eurostat za prosinec stanovil na 3,3 procenta, jeho data se liší od údajů Českého statistického úřadu.