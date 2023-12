Míra inflace v Británii klesla na 3,9 procenta a je nejníže za déle než dva roky

Tempo růstu spotřebitelských cen v Británii v listopadu zvolnilo na 3,9 z říjnových 4,6 procenta. Je to výrazně větší pokles, než se čekalo, míra inflace je tak nejníže od září 2021, ale je stále téměř dvojnásobná proti dvouprocentnímu cíli britské centrální banky. Oznámil to dnes britský statistický úřad.



Analytici v anketě agentury Reuters míru inflace odhadovali na 4,4 procenta. Prudce se snížily ceny pohonných hmot a zpomalil růst cen potravin.



Na vrcholu byla inflace v Británii loni. Centrální banka od prosince 2021 čtrnáctkrát zvýšila úrokové sazby ve snaze růst cen zpomalit. V současné době jsou sazby na úrovni 5,25 procenta, což je maximum za 15 let.



Jádrová inflace se také nečekaně výrazně snížila - klesla z 5,7 na 5,1 procenta. Jádrová inflace nezahrnuje nestabilní ceny potravin a energií a centrální banka ji pozorně sleduje, protože považuje tento údaj za spolehlivý ukazatel základních cenových tlaků. Míra inflace ve službách, kterou centrální banka také bedlivě sleduje, se snížila na 6,3 z 6,6 procenta.



Díky nižší inflaci roste očekávání, že centrální banka příští rok sníží úrokové sazby. Například britský ministr financí Jeremy Hunt ale optimismus mírní. "Ještě je před námi další cesta. Inflace nikdy neklesá rovnoměrně," citovala ho agentura Reuters.