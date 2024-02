Míra inflace v Británii v lednu zůstala na čtyřech procentech, čekal se růst

Spotřebitelské ceny v Británii v lednu meziročně vzrostly o čtyři procenta, což je stejné tempo růstu jako v prosinci. Vyplývá to ze zprávy, kterou dnes zveřejnil britský statistický úřad. Výsledek je povzbuzením pro britskou centrální banku, která drží základní úroky nejvýše za 15 let.



Analytici v anketě agentury Reuters očekávali, že inflace v lednu zrychlí na 4,2 procenta. V následujících měsících však očekávají zpomalování inflace.



Takzvaná jádrová inflace, která nezahrnuje nestabilní ceny potravin, energií, alkoholu a tabáku, zůstala rovněž beze změny. Činila 5,1 procenta, zatímco analytici čekali vzestup o 0,1 bodu.



Inflace ve službách zrychlila na 6,5 procenta z prosincového tempa 6,4 procenta. Inflace ve službách je ukazatelem domácích cenových tlaků a pozorně sledovaným indikátorem pro britskou centrální banku při rozhodování o tom, kdy začít snižovat úrokové sazby.



Centrální banka se obává, že rychlý růst mezd, který tvoří velkou část inflace v sektoru služeb, by mohl zvýšit inflační tlaky v celé ekonomice. Úterní zpráva ukázala, že mzdy bez vlivu prémií stouply v posledních třech měsících loňského roku meziročně o 6,2 procenta, což byl nejpomalejší růst za více než rok. Byl ale zhruba dvojnásobný ve srovnání s tím, co považuje centrální banka za konzistentní s návratem inflace ke dvěma procentům.



"Inflace nikdy neklesá v dokonalé přímce, ale plán funguje: dosáhli jsem obrovského pokroku při snižování inflace z 11 procent a podle prognózy britské centrální banky inflace v nejbližších měsících zpomalí na úroveň kolem dvou procent," uvedl britský ministr financí Jeremy Hunt.



Z jednotlivých kategorií ke zpomalení inflace nejvíce přispěl nábytek a zboží pro domácnosti, stejně jako potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny potravin a nealkoholických nápojů se v lednu meziročně zvýšily o 6,9 procenta. Tempo růstu však zpomalilo z prosincových osmi procent. Naopak nahoru inflaci tlačilo bydlení a služby pro domácnosti, především vyšší poplatky za plyn a elektřinu.



Meziměsíčně se ceny snížily o 0,6 procenta, v prosinci naopak překvapivě o 0,4 procenta vzrostly. Jádrové ceny meziměsíčně klesly o 0,9 procenta.